La borrasca Kristin deja dos muertos en España y Portugal y a 800.000 portugueses sin electricidad

LISBOA/MADRID, 28 ene (Reuters) - La tormenta Kristin dejó sin electricidad a más de 800.000 personas en ⁠el centro y norte de ⁠Portugal a primera hora del miércoles, derribando árboles y postes de electricidad, dañando viviendas e interrumpiendo el tráfico por autopista ⁠y ferrocarril ‌antes ​de adentrarse en España, según informaron las autoridades.

Al menos una persona murió ​cuando un árbol cayó sobre su automóvil en Vila Franca de ‌Xira, en las afueras de Lisboa, según ‌los servicios de emergencia.

Las autoridades ​de protección civil informaron de unos 1.500 incidentes relacionados con el tiempo, provocados por rachas de viento de hasta 150 kilómetros por hora, lluvias torrenciales e incluso nevadas en el país de casi 11 millones de habitantes.

El operador de la red, E-Redes, informó de que los equipos técnicos estaban trabajando para restablecer el suministro eléctrico ⁠a unos 855.000 clientes, después de que sus esfuerzos iniciales se vieran obstaculizados por ​el mal tiempo.

La tormenta se dirigió hacia el este de España, que sigue sufriendo las consecuencias de la borrasca Joseph. En la localidad costera de Torremolinos, los fuertes vientos derribaron una palmera el martes, que acabó con la vida de una mujer.

Más de 160 carreteras españolas estaban afectadas por ⁠la nieve el miércoles, incluidas 27 autopistas de la red principal, como la A-6, ​que une Madrid con el noroeste. La nieve también cubrió los tejados de algunas zonas del centro de Madrid, pero no causó grandes trastornos.

La Agencia Estatal de ‍Meteorología (AEMET) advirtió de que en amplias zonas del país soplarían vientos muy fuertes, con rachas que alcanzarían una fuerza huracanada. Las autoridades decretaron la alerta roja en algunas zonas de la provincia de Almería, en el sur de la península, debido a ​la intensidad de los vientos.

Las autoridades locales cerraron los parques y en algunas zonas se suspendieron las actividades deportivas y educativas al aire libre.

(Información de Andrei Khalip, Emma Pinedo y David ‍Latona; edición de Ros Russell; edición en español de Jorge Ollero Castela)