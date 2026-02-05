La borrasca Leonardo deja un fallecido en Portugal y una mujer sigue desaparecida en España

Por Jon Nazca

GRAZALEMA, España, 5 feb (Reuters) - La borrasca Leonardo azotó la península ibérica con lluvias torrenciales el jueves, lo que provocó más alertas de inundaciones, mientras un hombre falleció a causa del diluvio en Portugal y los equipos de rescate españoles buscaban a una mujer arrastrada por un río cuando intentaba salvar a su perro.

Leonardo es la más reciente de una serie de seis tormentas invernales que han azotado Portugal y España desde principios de 2026, causando la muerte de varias personas, arrancando tejados de las casas e inundando pueblos.

Las inundaciones son cada vez más frecuentes en toda Europa debido al calentamiento de la atmósfera y al aumento de la humedad como consecuencia del cambio climático, según los científicos. En octubre de 2024, unas inundaciones repentinas sin precedentes causaron la muerte de 237 personas en la región española de Valencia.

Un hombre de unos 70 años murió el miércoles en la región sureña portuguesa de Alentejo después de que su coche fuera arrastrado por una carretera inundada cerca de una presa, dijeron las autoridades portuguesas.

En la provincia de Málaga, en el sur de España, las autoridades buscaban a una mujer arrastrada por la fuerte corriente del río Turvilla mientras intentaba rescatar a su perro.

"Ayer estuvimos toda la tarde y toda la noche peinando el río desde el punto donde cayó la chica hasta el final del río Turvilla. Encontramos al perro, pero a ella no", dijo el jefe de bomberos de Málaga, Manuel Marmolejo, en la televisión española.

LAS MONTAÑAS NO PUEDEN ABSORBER MÁS AGUA

En Grazalema, un pueblo de las montañas de Andalucía muy popular entre los excursionistas, el agua se filtró a través de las paredes de las casas y bajó por las empinadas calles empedradas del pueblo.

José María Barea, de 39 años y propietario de un restaurante, afirmó que las montañas ya no podían absorber más agua y que, en algunas casas antiguas, las alcantarillas se están desbordando.

Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, dijo que Grazalema había recibido en 16 horas la misma cantidad de lluvia que cae en la región de Madrid en un año.

Dos embalses situados en la sierra de Grazalema corrían el riesgo de desbordarse. Las autoridades tenían previsto drenarlos, dijo.

Se espera que la tormenta Marta, el siguiente frente meteorológico del denominado "tren de borrascas", azote la región durante el fin de semana, según la Agencia Estatal de Meteorología española (Aemet).

En el sur de Portugal, la gente caminaba con el agua hasta la cintura por Alcácer do Sal después de que el río Sado se desbordara. Las terrazas de los restaurantes quedaron completamente sumergidas y se apilaron sacos de arena delante de las puertas para proteger las casas y los comercios.

"Nunca había visto nada igual. Es surrealista", dijo la residente María Cadacha. "Hay mucha gente aquí, gente muy buena, muchos comerciantes, casas con daños. No me gustaría estar en su lugar".

