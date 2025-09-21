La Botsuana de Tebogo vence a Estados Unidos por el oro mundial en 4x400 m masculino

Botsuana, con su velocista estrella Letsile Tebogo en el cuarteto, venció casi sobre la línea a Estados Unidos y se llevó el oro mundial en el relevo 4x400 metros masculino, este domingo en Tokio.

El equipo azul celeste terminó con un tiempo de 2:57.76, siete centésimas por delante de Estados Unidos, que tenía a Rai Benjamin como último relevista (2:57.83), mientras que Sudáfrica fue bronce (2:57.83).

Tebogo, campeón olímpico de 200 metros, consigue así su primera medalla en este Mundial, después de ser descalificado por salida en falso en la final de 100 metros y haber sido cuarto en la de 200 metros.

Botsuana ya había sido protagonista en los 400 metros en este Mundial, con el título de Busang Collen Kebinatshipi, que como integrante del cuarteto del país africano se lleva su segundo oro en este Mundial.

Su compatriota Bayapo Ndori fue bronce en 400 metros y también termina con dos medallas.

Con esa misma cantidad acaba Tokio 2025 Rai Benjamin, aunque falló en el objetivo del doblete de títulos. Después de coronarse brillantemente en los 400 metros vallas, no pudo aguantar en los últimos metros y su 'Team USA' se quedó con la plata.

dr/pm