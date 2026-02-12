La brasileña Ambev publica resultados más débiles en cuarto trimestre, pero supera previsiones

SAO PAULO, 12 feb (Reuters) - La cervecera brasileña Ambev reportó el jueves unos resultados del cuarto trimestre inferiores a los del año anterior, pero superó las expectativas en indicadores clave de rendimiento en lo que denominó "un entorno dinámico"

CONTEXTO

* Ambev es una de las empresas más grandes de Brasil.

* Es una filial de Anheuser-Busch InBev, la mayor cervecera del mundo por volumen, que publicó sus resultados ese mismo día.

EN CIFRAS

* Ambev registró una utilidad neta de 4.530 millones de reales (US$873,98 millones) en el cuarto trimestre, un 9,9% menos que el año anterior, pero por encima de los 4.170 millones previstos por los analistas encuestados por LSEG.

* Los beneficios ajustados antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) ascendieron a 8.850 millones, lo que supone un descenso del 8% con respecto al año anterior, pero también supera las estimaciones de 8.470 millones de reales.

* La cervecera registró unos ingresos netos de 24.810 millones de reales, un 8,2% menos que el año anterior y por encima de las previsiones de los analistas, que eran de 24.590 millones de reales.

* El volumen total, que descendió un 3,6% en el periodo, se vio afectado principalmente por factores cíclicos que influyeron en el consumo, según indicó Ambev en su informe de resultados.

CITAS

* "Las condiciones meteorológicas adversas y un entorno de consumo más difícil redujeron las ocasiones de consumo, especialmente en los canales relacionados con la socialización, lo que ejerció presión sobre los volúmenes del sector", afirmó Ambev en el informe

* La cervecera ve "oportunidades para expandir el consumo" en Latinoamérica y, en general, se muestra optimista con respecto a la Copa Mundial de la FIFA de este año, añadió

REACCIÓN DEL MERCADO

* Los analistas de Santander afirmaron que los resultados se vieron afectados por unas presiones sobre los precios superiores a lo esperado. Advirtieron que la inflación de los costos y las tendencias de la demanda siguen siendo variables clave para el rendimiento de Ambev en 2026.

(1 dólar = 5,1832 reales) (Reporte de Isabel Teles; edición de Aida Pelaez-Fernández; Editado en Español por Ricardo Figueroa)