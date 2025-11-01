La brasileña Azul llega a acuerdo con acreedores ordinarios en marco de procedimiento de Capítulo 11

RÍO DE JANEIRO, 1 de noviembre (Reuters) - La aerolínea brasileña Azul llegó a un acuerdo con los acreedores no garantizados, avanzando en su reestructuración financiera después de haber solicitado la protección del Capítulo 11 en mayo, dijo la empresa el sábado.

El acuerdo representa un paso significativo en el proceso del Capítulo 11 de Azul, ya que proporciona un camino claro hacia adelante para la empresa, dijo en un comunicado.

Azul ha sido la más reciente aerolínea latinoamericana en declararse en quiebra, sumándose así a una lista de compañías aéreas de la región que se han visto gravemente afectadas por la pandemia del COVID-19.

La empresa ha declarado anteriormente que espera salir del procedimiento del Capítulo 11 a principios del próximo año. (Reporte de Fabio Teixeira; Editado en Español por Ricardo Figueroa)