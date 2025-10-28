La brasileña Bamin atrae el interés de tres posibles inversores, dice su CEO

Por Marta Nogueira

SALVADOR, Brasil, 28 oct (Reuters) - Los accionistas de la productora brasileña de mineral de hierro Bamin, controlada por la kazaja Eurasian Resources Group, están estudiando el interés de tres posibles nuevos inversores, dijo a la prensa a última hora del lunes su presidente ejecutivo, Eduardo Ledsham.

Las partes están considerando adquirir una participación o el control total de la empresa, que está desarrollando un importante proyecto de expansión que requiere alrededor de US$6000 millones de inversión, dijo Ledsham al margen de la conferencia minera Exposibram.

Bamin, que opera en el estado nororiental de Bahía, espera que el nuevo inversor estratégico se una a la empresa a principios de 2026, añadió.

La minera explota actualmente la mina de Pedra de Ferro, que tiene una capacidad anual de 2 millones de toneladas métricas de mineral de hierro de alta calidad. Pero su plan de desarrollo más amplio también incluye la finalización del puerto de Porto Sul y el ferrocarril FIOL.

Ledsham se negó a nombrar a los inversores interesados, limitándose a decir que su interés radica en el proyecto integrado de mina, ferrocarril y puerto.

Añadió que aún no estaba claro si Eurasian Resources Group vendería toda su participación en Bamin o se quedaría con una parte de la empresa.

El gigante minero brasileño Vale había revelado anteriormente que estaba estudiando la posible adquisición de Bamin, pero que cualquier paso adelante dependía de encontrar una forma económicamente viable de desarrollar el proyecto en medio de los retos de infraestructura.

Preguntado al respecto en la conferencia Exposibram, el presidente ejecutivo de Vale, Gustavo Pimenta, dijo que la empresa sigue analizando Bamin, pero no dio más detalles. Ledsham declinó hacer comentarios sobre el interés de Vale. (Reporte de Marta Nogueira; Escrito por Isabel Teles; Editado en Español por Ricardo Figueroa)