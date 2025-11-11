La brasileña Braskem reduce un 96% sus pérdidas netas en el tercer trimestre

SAO PAULO, 11 de noviembre (Reuters) - La petroquímica brasileña Braskem registró el martes una pérdida neta de 26 millones de reales (US$4,81 millones) en el tercer trimestre, lo que supone una reducción del 96% respecto a la pérdida neta de 592 millones de reales registrada un año antes.

Los beneficios recurrentes antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, un indicador de la generación de efectivo conocido como EBITDA, cayeron un 66% en el periodo de julio a septiembre, a 818 millones de reales, mientras que los ingresos netos se situaron en 17.300 millones de reales, un 19% menos que en el mismo trimestre del año anterior.

(1 dólar = 5,4039 reales) (Reporte de Michael Susin; Escrito por Isabel Teles, Editado en Español por Ricardo Figueroa)