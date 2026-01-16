La brasileña Brava compra participaciones de Petronas en dos yacimientos marinos por US$ 450 millones

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO, 16 ene (Reuters) - La petrolera brasileña Brava Energia anunció el viernes la adquisición de las participaciones de la malasia Petronas en dos yacimientos marinos por US$ 450 millones, dando inicio a un nuevo plan estratégico trazado por el presidente ejecutivo entrante de la empresa.

Brava ha adquirido el 50% de las participaciones de Petronas en el yacimiento de Tartaruga Verde y en el módulo III del yacimiento de Espadarte, ambos situados en la cuenca brasileña de Campos, informó en un comunicado.

"Esta operación marca el inicio de nuestra estrategia a largo plazo y está en consonancia con el plan de revisión de la cartera que está llevando a cabo Brava", dijo Richard Kovacs, que asumirá el cargo de CEO el mes que viene.

Kovacs, hasta ahora presidente de Brava, fue anunciado el lunes como nuevo CEO de la empresa a partir del 1 de febrero, en sustitución de Decio Oddone.

Tartaruga Verde y el Módulo III del yacimiento de Espadarte produjeron en conjunto un promedio de 55.600 barriles equivalentes de petróleo al día (BOED) el año pasado, dijo Brava, señalando que la mayor parte de la producción fue de petróleo.

Las cifras de producción corresponden al 100% de los yacimientos, según Brava. La petrolera estatal brasileña Petrobras posee el resto de los activos. (Reporte de Marta Nogueira; Redacción de Andre Romani; Editado en Español por Ricardo Figueroa)