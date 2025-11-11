La brasileña BTG Pactual aumenta un 42% su beneficio neto

SAO PAULO, 11 de noviembre (Reuters) - La entidad de crédito brasileña BTG Pactual anunció el martes un beneficio neto ajustado en el tercer trimestre de 4.540 millones de reales (US$840,13 millones), un 42% más que el año anterior y por encima de los 4.020 millones de reales estimados en una encuesta de LSEG.

Los ingresos totales ascendieron a 8.820 millones de reales, lo que supone un aumento interanual del 37%, según informó BTG en un comunicado, superando también los 8.080 millones de reales previstos en la encuesta. El rendimiento ajustado de los fondos propios medios (ROAE), un indicador de rentabilidad, se situó en el 28,1%, frente al 23,5% del año anterior.

(1 dólar = 5,4039 reales)

