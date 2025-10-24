LA NACION

La brasileña Cosan aprueba una oferta pública de acciones con el apoyo de un inversor principal

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
La brasileña Cosan aprueba una oferta pública de acciones con el apoyo de un inversor principal
La brasileña Cosan aprueba una oferta pública de acciones con el apoyo de un inversor principal

SAO PAULO, 24 oct (Reuters) - El conglomerado brasileño Cosan aprobó una oferta pública de 1450 millones de acciones, excluidos los derechos prioritarios para los titulares existentes, con inversores de referencia dispuestos a garantizar el éxito de la oferta, según el acta de una reunión del consejo publicada a última hora del jueves.

POR QUÉ ES IMPORTANTE

La oferta tiene por objeto mejorar la estructura de capital de Cosan, reducir significativamente su deuda y restablecer su flexibilidad financiera.

CONTEXTO

Se espera que suscriban la oferta inversores ancla, como Aguassanta Investimentos, asociada a Rubens Ometto Silveira Mello, junto con vehículos vinculados a BTG Pactual Holding y Perfin Infra. Su participación se considera un factor clave para garantizar su éxito.

SIGUIENDO LOS NÚMEROS

La oferta consta de 1450 millones de acciones nuevas, con opción de ampliación de hasta el 25%, o 362,5 millones de acciones adicionales, si la demanda supera las expectativas.

LO SIGUIENTE

El precio por acción se determinará tras un proceso de prospección de la demanda dirigido a inversores institucionales e internacionales. La aprobación final de la ampliación de capital y el anuncio de las condiciones seguirán a la fijación del precio. (Reporte de Isabel Teles; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

LA NACION
Más leídas
  1. Cuál es la tasa de interés banco por banco de este jueves 23 de octubre
    1

    Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este jueves 23 de octubre

  2. El ascenso de Gustavo Scaglione, el empresario que se quedó con el canal líder de la TV
    2

    Venta de Telefe: quién es Gustavo Scaglione, el nuevo dueño del canal líder de la TV

  3. Castigo y polémica: Lanús ganaba 2-0, pero la U de Chile le empató de penal a los ¡99 minutos!
    3

    Copa Sudamericana: Lanús tenía todo bajo control, pero se cuidó demasiado y Universidad de Chile lo castigó

  4. El empresario rosarino Gustavo Scaglione cerró la compra de Telefe, asociado con José Luis Manzano
    4

    Nuevos dueños: el empresario rosarino Gustavo Scaglione cerró la compra de Telefe, asociado con José Luis Manzano

Cargando banners ...