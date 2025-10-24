La brasileña Cosan aprueba una oferta pública de acciones con el apoyo de un inversor principal

SAO PAULO, 24 oct (Reuters) - El conglomerado brasileño Cosan aprobó una oferta pública de 1450 millones de acciones, excluidos los derechos prioritarios para los titulares existentes, con inversores de referencia dispuestos a garantizar el éxito de la oferta, según el acta de una reunión del consejo publicada a última hora del jueves.

POR QUÉ ES IMPORTANTE

La oferta tiene por objeto mejorar la estructura de capital de Cosan, reducir significativamente su deuda y restablecer su flexibilidad financiera.

CONTEXTO

Se espera que suscriban la oferta inversores ancla, como Aguassanta Investimentos, asociada a Rubens Ometto Silveira Mello, junto con vehículos vinculados a BTG Pactual Holding y Perfin Infra. Su participación se considera un factor clave para garantizar su éxito.

SIGUIENDO LOS NÚMEROS

La oferta consta de 1450 millones de acciones nuevas, con opción de ampliación de hasta el 25%, o 362,5 millones de acciones adicionales, si la demanda supera las expectativas.

LO SIGUIENTE

El precio por acción se determinará tras un proceso de prospección de la demanda dirigido a inversores institucionales e internacionales. La aprobación final de la ampliación de capital y el anuncio de las condiciones seguirán a la fijación del precio. (Reporte de Isabel Teles; Editado en Español por Ricardo Figueroa)