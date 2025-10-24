La brasileña Cosan aprueba una oferta pública de acciones con el apoyo de un inversor principal
- 1 minuto de lectura'
SAO PAULO, 24 oct (Reuters) - El conglomerado brasileño Cosan aprobó una oferta pública de 1450 millones de acciones, excluidos los derechos prioritarios para los titulares existentes, con inversores de referencia dispuestos a garantizar el éxito de la oferta, según el acta de una reunión del consejo publicada a última hora del jueves.
POR QUÉ ES IMPORTANTE
La oferta tiene por objeto mejorar la estructura de capital de Cosan, reducir significativamente su deuda y restablecer su flexibilidad financiera.
CONTEXTO
Se espera que suscriban la oferta inversores ancla, como Aguassanta Investimentos, asociada a Rubens Ometto Silveira Mello, junto con vehículos vinculados a BTG Pactual Holding y Perfin Infra. Su participación se considera un factor clave para garantizar su éxito.
SIGUIENDO LOS NÚMEROS
La oferta consta de 1450 millones de acciones nuevas, con opción de ampliación de hasta el 25%, o 362,5 millones de acciones adicionales, si la demanda supera las expectativas.
LO SIGUIENTE
El precio por acción se determinará tras un proceso de prospección de la demanda dirigido a inversores institucionales e internacionales. La aprobación final de la ampliación de capital y el anuncio de las condiciones seguirán a la fijación del precio. (Reporte de Isabel Teles; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
