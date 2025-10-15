La brasileña Eletrobras vende participación en Eletronuclear a J&F por US$98 millones
SÃO PAULO, 15 oct (Reuters) - La compañía eléctrica brasileña Eletrobras dijo en un documento presentado ante el regulador de valores el miércoles que firmó un contrato con J&F para la venta de su participación en la estatal Eletronuclear por 535 millones de reales (US$97,87 millones).
Ambar Energia, filial de J&F en el sector energético, dijo en un comunicado separado que ahora tendrá el 68% del capital total de Eletronuclear y el 35,3% de su capital con derecho a voto, mientras que Eletronuclear permanece bajo control del gobierno a través de ENBPar.
(US$1 = 5,4665 reales) (Reporte de Leticia Fucuchima e Isabel Teles; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
