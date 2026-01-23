La brasileña Moura Dubeux recauda US$91,3 millones en una oferta de acciones

SAO PAULO, 23 ene (Reuters) - La constructora brasileña Moura Dubeux recaudó 482,63 millones de reales (US$91,33 millones) en una oferta de acciones a 25 reales cada una, informó el jueves a última hora en un comunicado

* El precio representa un descuento de alrededor del 1,6% respecto al precio de cierre de la compañía el jueves

* Moura Dubeux dijo la semana pasada que había presentado la oferta de acciones

* Inicialmente ofrecía 9,65 millones de nuevas acciones, pero una sobreasignación de hasta el 100% también se vendió en su totalidad debido a la fuerte demanda

* Moura Dubeux planea utilizar los ingresos para acelerar el crecimiento de su filial Unica SA, reforzar su programa de dividendos y aumentar su capital circulante

* Itau BBA, BTG Pactual, Bradesco BBI, Santander y Safra actuaron como agentes

* El medio de comunicación local Brazil Journal informó por primera vez del precio el jueves (1 dólar = 5,2844 reales) (Reporte de Andre Romani y Gabriel Araujo; editado en español por Ricardo Figueroa)