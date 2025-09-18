La brasileña Natura llega a un acuerdo para vender Avon International

SAO PAULO, 18 sep (Reuters) - La empresa brasileña de cosmética Natura llegó a un acuerdo vinculante para vender Avon International a un vehículo de adquisición que es una filial de Regent, informó la empresa en un comunicado de valores el jueves.

El acuerdo no incluye el mercado ruso, las operaciones para América Latina ni la marca Avon, añadió.

Natura recibirá una contraprestación nominal de 1 libra esterlina (US$1,36) al cierre de la operación. Posteriormente, el fabricante de cosméticos recibirá pagos contingentes basados en los resultados futuros y en determinados eventos de liquidez limitados a 60 millones de libras.

(US$1 = 0,7343 libras) (Reporte de Isabel Teles; edición en español de Javier López de Lérida)