La brasileña Neoenergia vende la central hidroeléctrica de Dardanelos a EDF por US$463 millones

24 nov (Reuters) - La empresa eléctrica brasileña Neoenergia anunció el viernes la firma de un contrato de venta de la central hidroeléctrica de Dardanelos a EDF Brasil Hidro Participações por 2.500 millones de reales (US$462,72 millones).

* En virtud del acuerdo, Neoenergia, controlada por la española Iberdrola, vende EAPSA, la empresa que gestiona Dardanelos.

* La central, situada en el estado brasileño de Mato Grosso, tiene una capacidad instalada de 261 megavatios.

* Neoenergia conservará una participación minoritaria en Dardanelos, ya que también ha acordado comprar el 25% de Hidro Participações por 93,5 millones de reales.

* EDF Brasil Holding poseerá el 75% restante de Hidro Participações tras una inyección de capital de 280,5 millones de reales.

* EDF Brasil Holding tendrá derecho a comprar la participación de Neoenergia en Hidro Participações en un plazo de 2,5 años tras el cierre de la operación.

* Dardanelos es la única inversión de Hidro Participações.

(1 dólar = 5,4028 reales) (Información de André Romani; edición de Natalia Siniawski; edición en español de Paula Villalba)