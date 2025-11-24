LA NACION

La brasileña Neoenergia vende la central hidroeléctrica de Dardanelos a EDF por US$463 millones

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
La brasileña Neoenergia vende la central hidroeléctrica de Dardanelos a EDF por US$463 millones
La brasileña Neoenergia vende la central hidroeléctrica de Dardanelos a EDF por US$463 millones

24 nov (Reuters) - La empresa eléctrica brasileña Neoenergia anunció el viernes la firma de un contrato de venta de la central hidroeléctrica de Dardanelos a EDF Brasil Hidro Participações por 2.500 millones de reales (US$462,72 millones).

* En virtud del acuerdo, Neoenergia, controlada por la española Iberdrola, vende EAPSA, la empresa que gestiona Dardanelos.

* La central, situada en el estado brasileño de Mato Grosso, tiene una capacidad instalada de 261 megavatios.

* Neoenergia conservará una participación minoritaria en Dardanelos, ya que también ha acordado comprar el 25% de Hidro Participações por 93,5 millones de reales.

* EDF Brasil Holding poseerá el 75% restante de Hidro Participações tras una inyección de capital de 280,5 millones de reales.

* EDF Brasil Holding tendrá derecho a comprar la participación de Neoenergia en Hidro Participações en un plazo de 2,5 años tras el cierre de la operación.

* Dardanelos es la única inversión de Hidro Participações.

(1 dólar = 5,4028 reales) (Información de André Romani; edición de Natalia Siniawski; edición en español de Paula Villalba)

LA NACION
Más leídas
  1. El inocente chiste en un gimnasio que abrió la puerta a un invento mundial
    1

    “Agregale al mate”: el inocente chiste en un gimnasio que abrió la puerta a un invento mundial

  2. Una imagen del cometa 3I/ATLAS encendió las alarmas al detectar una anomalía
    2

    Una imagen del cometa 3I/ATLAS encendió las alarmas de la comunidad científica al detectar una anomalía

  3. Murió el actor Isaac Eisen, recordado por ATAV y Todo x 2 pesos
    3

    Murió el actor Isaac Eisen, recordado por ATAV y Todo x 2 pesos

  4. Cuál es su historia y qué oración rezar para pedir su ayuda
    4

    Solemnidad de Cristo Rey: cuál es su historia y qué oración rezar para pedir su ayuda

Cargando banners ...