La brasileña Petrobras compra participación en bloque de exploración petrolera en alta mar en Namibia

SAO PAULO, 6 feb (Reuters) - La petrolera brasileña Petrobras adquirió una participación del 42,5% en un yacimiento petrolero situado frente a las costas de Namibia, informó el viernes la empresa estatal, que busca explotar nuevas fronteras de exploración en África para reponer sus reservas de petróleo.

El acuerdo se realizó en colaboración con TotalEnergies, que también adquirió una participación del 42,5% y se encargará de la explotación del activo, informó Petrobras en un comunicado sin revelar el valor de la transacción.

"Esta adquisición marca el regreso de Petrobras a Namibia y está en línea con la estrategia a largo plazo de la empresa", afirmó la compañía brasileña, añadiendo que la medida también se ajusta a su plan de negocios para 2026-2030.

La directora ejecutiva de Petrobras, Magda Chambriard, dijo a Reuters el año pasado que la empresa tenía como objetivo convertir a África en su principal región de desarrollo fuera de Brasil, con el fin de aumentar sus reservas, citando países como Namibia, Angola y Nigeria.

Esto supuso un cambio de estrategia bajo el mandato del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Bajo los gobiernos anteriores, Petrobras había desinvertido en activos en África como parte de un plan para centrarse en áreas de alta productividad en los yacimientos presalinos de Brasil.

Como parte del acuerdo con Namibia, Petrobras dijo que Eight y Namcor Exploration and Production mantendrán participaciones del 5% y el 10% en el bloque, respectivamente, mientras que Maravilla Oil & Gas venderá su participación.