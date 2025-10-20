La brasileña Petrobras obtiene 'luz verde' para perforar un pozo exploratorio frente a Amapá

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

La petrolera brasileña Petrobras ha recibido la licencia medioambiental de Ibama para perforar un pozo exploratorio en el bloque FZA-M-059, ubicado en aguas profundas frente a Amapá (Brasil), según ha informado la empresa en un comunicado.

En concreto, el pozo se situará a 500 kilómetros de la desembocadura del río Amazonas y a 175 kilómetros de la costa, en el margen ecuatorial brasileño.

Según ha precisado la compañía, la plataforma de perforación ya se encuentra en el emplazamiento del pozo y la previsión es que la perforación comience de inmediato, con una duración estimada de cinco meses.

La firma pretende recopilar datos geológicos adicionales mediante esta actividad exploratoria y evaluar si existe petróleo y gas en la zona a escala económica.

Asimismo, Petrobras ha especificado que ha cumplido "todos los requisitos establecidos por Ibama, adhiriéndose plenamente al proceso de concesión de licencias medioambientales".

Sobre esta cuestión, la empresa ha reiterado su compromiso con el desarrollo del margen ecuatorial brasileño, reconociendo así la importancia de nuevas fronteras para garantizar la seguridad energética de Brasil y acceder a los recursos necesarios para una transición energética justa.