La brasileña Petrobras reduce un 4,9% el precio de la gasolina para distribuidores

RIO DE JANEIRO, 20 oct (Reuters) - La petrolera estatal brasileña Petrobras reducirá el precio promedio de la gasolina vendida a los distribuidores en un 4,9%, o 0,14 reales (US$0,0259) por litro, a 2,71 reales por litro a partir del 21 de octubre, informó el lunes la empresa.

Será sólo la segunda vez que Petrobras reduzca los precios de la gasolina este año, con lo que la reducción total de precios será del 10,3%, o 0,31 reales, en 2025. Desde 2022, la reducción combinada ajustada a la inflación es del 22,4%, dijo la compañía.

En cuanto a los precios del diésel, Petrobras añadió que mantendría los precios para los distribuidores tras las tres reducciones ya realizadas desde marzo. Los precios del diésel han caído un 35,9% teniendo en cuenta la inflación desde el último mes de 2022.

(US$1 = 5,4039 reales) (Reporte de Marta Nogueira; Escrito por Isabel Teles y Fernando Cardoso; Editado en Español por Ricardo Figueroa)