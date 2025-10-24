La brasileña Usiminas prevé una ralentización de las importaciones de acero y advierte sobre los envíos a China

SAO PAULO, 24 oct (Reuters) - La siderúrgica brasileña Usiminas confía en las medidas antidumping para el sector siderúrgico del país y espera una reducción secuencial de las importaciones en el cuarto trimestre, dijo el viernes un ejecutivo.

La empresa sigue atenta y preocupada por el aumento de las importaciones procedentes de China, añadió el consejero delegado, Marcelo Chara, en una conferencia sobre resultados.

Más temprano, la empresa informó de sus resultados del tercer trimestre, incluyendo una pérdida neta interanual de 3500 millones de reales (US$647,68 millones), que atribuyó a "efectos puramente contables" sin impacto en el flujo de caja.

(US$1 = 5,4039 reales) (Información de Isabel Teles)