La brasileña Vale paraliza dos unidades tras un desbordamiento de agua

SAO PAULO, 27 ene (Reuters) - La minera brasileña Vale ha interrumpido las operaciones en dos unidades que, según los analistas, representan alrededor del 2% de sus perspectivas de producción de mineral de hierro para este año, después de que se produjeran desbordamientos de agua en las instalaciones, según un informe presentado el lunes por la noche.

Vale dijo que la ciudad de Congonhas había ordenado la suspensión de los permisos de operación para sus unidades Fabrica y Viga y la adopción de medidas de emergencia y control tras los desbordamientos, que también afectaron a un sitio propiedad de la siderúrgica CSN y dañaron un río, según las autoridades locales.

Los desbordamientos del domingo se registraron en dos zonas cercanas pero separadas, afectadas por fuertes lluvias en el estado brasileño de Minas Gerais.

Vale reafirmó su previsión de producción de mineral de hierro para 2026, de 335 a 345 millones de toneladas métricas, pero los analistas dijeron que la suspensión era negativa, ya que las unidades tienen una producción anual combinada estimada de unas 8 millones de toneladas.

VOLATILIDAD A CORTO PLAZO

RBC Europe subrayó en una nota a clientes que las causas detrás del desbordamiento, la duración potencial de la suspensión de los permisos y los costos de remediación seguían sin estar claros.

Las acciones de Vale cerraron con una caída superior al 2% el lunes.

Los analistas de Itau BBA dijeron que los acontecimientos podrían afectar al rendimiento de las acciones de Vale a corto plazo, pero argumentaron que esto se debía "principalmente al escrutinio regulatorio y al riesgo de titularidad más que a una reevaluación del riesgo operativo estructural".

La exposición de la capacidad sigue siendo manejable, añadieron, señalando que la tasa de ejecución en el primer trimestre suele ser más lenta debido a las difíciles condiciones de lluvia.

INTENSO ESCRUTINIO TRAS LAS RECIENTES CATÁSTROFES

Vale se ha enfrentado a un intenso escrutinio desde dos grandes desastres de presas en Minas Gerais en la década de 2010.

Los incidentes del domingo ocurrieron en el aniversario de la rotura en 2019 de una presa en Brumadinho, que desató una avalancha de residuos mineros fangosos y causó la muerte de unas 270 personas, al tiempo que arrasó ríos y comunidades locales.

Vale dijo que no había conexión entre el nuevo accidente y las presas de relaves que tiene en la región, que describió como "en condiciones estables y seguras", al tiempo que señaló que no se registraron heridos.

"La compañía ha suspendido las operaciones en las unidades mencionadas y responderá de manera oportuna a las acciones requeridas, cooperando plenamente con las autoridades competentes", dijo.

(Reporte de Gabriel Araújo e Isabel Teles; Edición de Alison Williams; Editado en español por Daniela Desantis)