La brasileña Vale producirá hasta 345 millones de toneladas de mineral de hierro en 2026

SAO PAULO/RIO DE JANEIRO, 2 dic (Reuters) - La minera brasileña Vale dijo el martes que espera producir entre 335 y 345 millones de toneladas métricas de mineral de hierro en 2026, frente a una producción de unos 335 millones de toneladas este año.

Vale es uno de los mayores productores mundiales de mineral de hierro.

La producción en 2025 se situará en el extremo superior de las previsiones de 325 a 335 millones de toneladas publicadas anteriormente por Vale.

La empresa también prevé una producción de cobre de 350.000 a 380.000 toneladas el próximo año, frente a unas 370.000 toneladas en 2025.

La producción de níquel para 2026 se estimó entre 175.000 y 200.000 toneladas, frente a las 175.000 toneladas de este año.

Vale proyectó unos gastos de capital totales de entre US$5.400 y US$5.700 millones el año próximo, tras unos US$5.500 millones en 2025. (Reporte de Gabriel Araujo y Marta Nogueira; Editado en Español por Ricardo Figueroa)