La brasileña Weg invierte 175 millones de euros hasta 2028 en ampliar su cartera de productos y su capacidad

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El fabricante brasileño de maquinaria industria Weg ha anunciado la ejecución de un plan de inversiones de aproximadamente 1100 millones de reales brasileños (175 millones de euros) hasta 2028 para ampliar su cartera de productos y de su capacidad de producción en la unidad de Energía, según informó la compañía en un comunicado.

Dentro de este plan de inversiones se incluyen la construcción de un nuevo centro de fabricación, presupuestado en 900 millones de reales (143 millones de euros), y la ampliación de las operaciones existentes en Jaraguá do Sul (Brasil) por valor de 160 millones de reales (25 millones de euros).

Esta nueva planta se dedicará a la producción de equipos de gran tamaño, como compensadores síncronos, turbogneradores y motores de inducción de alta velocidad, además de ampliar el alcance de los servicios prestados para motores, generadores y turbinas hidráulicas.

De acuerdo con las previsiones de la compañía, el proyecto creará cerca de 1000 nuevos puestos de trabajo directos y tendrá acceso a los principales puertos de Santa Catarina.

En esta expansión de Jaraguá do Sul, Weg ha especificado que invertirá 160 millones de reales (25 millones de euros) para ampliar la planta de fabricación de unidades de energía mediante la suma de 11.250 metros cúbicos a la superficie del área de producción.

La ampliación tiene como objetivo atender el crecimiento orgánico de la demanda de los productos ya fabricados en la planta, garantizando una mayor eficiencia operacional y apoyando el crecimiento de la empresa.