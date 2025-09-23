La brasileña Weg invierte US$65 millones en ampliar una planta de transformadores especiales en Estados Unidos

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

El fabricante brasileño de maquinaria industrial Weg ha anunciado una inversión de US$77 millones (65 millones de euros) en una de sus tres plantas de fabricación de transformadores especiales en Washington (Estados Unidos), según ha informado a través de un comunicado. El proyecto tiene como objetivo ampliar la capacidad de producción, automatizar los procesos y mejorar la productividad y la eficiencia operativa. En concreto, la inversión se destina a la producción de transformadores con potencias de uno a diez megavoltios-amperio (MVA) y tensiones de hasta 46,5 kilovoltios (kV), fundamentales en el apoyo de la expansión de la fabricación industrial, centros de datos y la estabilidad de la red en todo el país. Esta ampliación prevé aumentar la integración vertical, implantando procesos automatizados y robotizados, así como un incremento del 50% de la capacidad de producción. Weg cuenta con tres plantas en Washington destinadas a la fabricación de transformadores de distribución, potencia y transformadores especiales. En conjunto, las infraestructuras emplean a 560 personas.