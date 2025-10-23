La brasileña Weg se anota unas ganancias netas de 765 millones hasta septiembre, un 10,1% más

MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -

El fabricante brasileño de maquinaria industrial Weg ha registrado unos beneficios netos de 4788 millones de reales (765 millones de euros) en los primeros nueve meses de 2025, lo que supone un aumento del 10,1% respecto al mismo período del año anterior, según ha informado la compañía en un comunicado.

Entre enero y septiembre, los ingresos netos operativos han experimentado un alza del 12,5% hasta los 30.557 millones de reales (4882 millones de euros) hasta septiembre, en especial por los países externos a Brasil (+17,6%).

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) registró un incremento del 9,7% hasta los 6708 millones de reales (1071 millones de euros) en los primeros nueve meses del año.

En el tercer trimestre del año, los beneficios netos repuntaron un 3,7% hasta los 1650 millones de reales (263 millones de euros), mientras que los ingresos netos operativos aumentaron ligeramente un 0,6% hasta los 10.271 millones de reales (1640 millones de euros).

La compañía ha explicado que, a pesar del entorno marcado por la incertidumbre geopolítica y la volatilidad del comercio nacional e internacional, continúa observando "una buena demanda" en los negocios tradicionales y oportunidades en la infraestructura de la red.

Por zonas geográficas, los ingresos netos operativos han crecido un 17,9% en Europa, seguido de Latinoamérica y Centroamérica (+8,1%), Norteamérica (+3,4%), África (+1,8%) y Asia-Pacífico (+1,6%).