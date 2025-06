La brecha de poder en el Mundial de Clubes: ¿Sudamérica tiene cómo competir?

En un fútbol global dominado por clubes europeos multimillonarios, los equipos sudamericanos parecen destinados a un papel secundario en el Mundial de Clubes. ¿Será esta renovada competencia de la FIFA una oportunidad para que Sudamérica demuestre que puede competir al más alto nivel?

Durante décadas, la Copa Intercontinental de Clubes fue el escenario donde los grandes equipos de Sudamérica exhibían su talento ante sus pares de Europa y luchaban por el reconocimiento mundial.

Entre 1960 y 2004, clubes como Boca Juniors, Independiente, Peñarol y Sao Paulo, entre otros, lograron imponerse ante gigantes europeos, dejando gestas imborrables.

Aquel torneo simbolizaba la capacidad sudamericana para competir al máximo nivel pese a las limitaciones económicas históricas del continente, pero con la creación del Mundial de Clubes por parte de la FIFA en 2000, y su formato ampliado a todas las confederaciones, la hegemonía europea no tardó en consolidarse.

Aun así, Sao Paulo (2005), Internacional de Porto Alegre (2006) y Corinthians (2012), último vencedor no europeo del otrora Mundialito, lograron títulos que mantuvieron viva la ilusión continental, aunque con una brecha económica cada vez más profunda.

Incluso desde Europa se reconoce esta disparidad. En declaraciones recientes a la FIFA, Luis Enrique, técnico del PSG, flamante campeón de la Champions, admitió que los cuadros europeos parten como principales candidatos para ganar el Mundial de Clubes.

"No tengo ninguna duda de que si los jugadores sudamericanos estuvieran en Brasil, en Argentina, en Uruguay, tendrían más posibilidades los equipos americanos, sudamericanos, centroamericanos, incluso los africanos también", apuntó.

"Pero es evidente que los equipos europeos jugamos con ventaja en ese sentido, porque tenemos lo mejor de Europa, pero también lo mejor de África, de América, de Asia".

Sus palabras confirman una realidad innegable: la concentración del talento mundial en Europa desequilibra la competencia desde el arranque.

Chequeras jugosas vs talento y pasión

El fútbol mundial está dominado hoy por clubes europeos con planteles valorados en miles de millones de euros.

El Real Madrid, por ejemplo, lidera la lista de los más valiosos, con una plantilla estimada en US$1500 millones, según Transfermarkt. En contraste, Palmeiras, el club más caro de Sudamérica, no supera los 290 millones.

Flamengo y River Plate rondan los 255 y 240 millones respectivamente, mientras que Boca Juniors se sitúa en torno a los 100 millones.

Esta brecha financiera impacta directamente en infraestructura, capacidad de contratación y poder comercial. Mientras Europa invierte en fichajes millonarios y salarios astronómicos, Sudamérica depende del talento local y de gestiones inteligentes. Sin embargo, la pasión, la tradición y la calidad futbolística siguen siendo activos que mantienen viva la llama del fútbol sudamericano. Una vitrina para mostrarse El Mundial de Clubes de 2025 presentará un formato inédito, con 32 equipos y una fase de grupos que garantizan mayor exposición y oportunidades para todos los participantes. Para los clubes sudamericanos, esto significa una plataforma ideal para mostrarse a nivel internacional y atraer nuevas audiencias, patrocinadores e inversores. Además, el torneo se disputará en Estados Unidos, un mercado estratégico y coorganizador del Mundial de 2026, lo que potencia su visibilidad global. El exfutbolista argentino Juan Pablo Sorín, ahora comentarista de televisión en su país y en Brasil, destacó justamente ese carácter especial. "El Mundial de Clubes es una posibilidad preciosa para los sudamericanos, pero también para equipos de continentes que quizás no tendrían nunca la chance de jugar contra campeones de los continentes más potentes, no solo a nivel económico, sino a nivel futbolístico, deportivo". Más allá de los resultados, lo que está en juego es también la identidad del fútbol sudamericano. En un pasado reciente, equipos como Vélez Sarsfield, Sao Paulo, Boca Juniors o River Plate supieron plantarse ante los gigantes europeos. Esa mística hoy parece amenazada por la brecha económica, pero no ha desaparecido. Marcelo Gallardo, el técnico más exitoso en la historia de River con 14 títulos —incluidas dos Copas Libertadores—, lo resume así: "Formar parte de un torneo de semejante jerarquía en su nacimiento, con equipos de todo el mundo compitiendo en un mismo lugar, me genera una gran expectativa", dijo el Muñeco a la FIFA. "No solamente por lo que significa, sino también trasladado al sentimiento de un pueblo futbolero como el nuestro, que podamos tener la posibilidad de medirnos con los grandes clubes del mundo, tiene un condimento muy muy especial para todos nosotros", aseguró. cl/raa/