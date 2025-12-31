La británica Harbour Energy es nombrada operadora del yacimiento mexicano de Zama

31 dic (Reuters) - La británica Harbour Energy, que se enfoca en el mar del Norte, anunció el miércoles que fue nombrada operadora del yacimiento petrolero de Zama, en México, después de que los socios del proyecto, Pemex, Grupo Carso y Talos Energy aceptaron el nombramiento.

El anuncio se produce días después de que Harbour cerró un acuerdo de US$3.200 millones por LLOG que le dará entrada en el Golfo de México, y posiciona a la empresa como operadora de dos de los proyectos petroleros costa afuera más importantes de México.

"Una vez en marcha, Zama contribuirá materialmente al suministro nacional de energía de México y a los niveles de producción de Harbour", dijo Gustavo Baquero, director general de Harbour para México.

Descubierto en 2017, se cree que Zama contiene aproximadamente 750 millones de barriles de recursos equivalentes de petróleo, y fue uno de los mayores hallazgos en México por una empresa privada en décadas.

Harbour tiene una participación operativa del 32,22% en Zama y los socios del proyecto, incluida la petrolera estatal mexicana Pemex, que fue el operador anterior del campo petrolero, tendrán la opción de nombrar personal clave en el equipo de proyecto de Harbour para Zama.

Harbour es también el operador de Kan, situado al suroeste de Zama, donde posee una participación del 70% junto con TotalEnergies. (Reporte de Ankita Bora en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)