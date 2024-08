La británica hodgkinson gana el oro en 800 metros 

Por Helen Reid

PARÍS, 5 ago (Reuters) - La británica Keely Hodgkinson ganó el lunes la medalla de oro en los 800 metros olímpicos, superando la presión por ser una de las grandes favoritas para ofrecer una actuación imponente.

La etíope Tsige Duguma se hizo con la plata y la keniana Mary Moraa con el bronce.

Hodgkinson, la más rápida del mundo en esa distancia este año, tomó la delantera a mitad de la primera vuelta y aguantó el ataque de Duguma para terminar en un minuto y 56,72 segundos.

Hodgkinson, de 22 años, había llegado a París en un gran momento. Hace tres semanas estableció en Londres una nueva marca personal de 1:54,61, un resultado que la convirtió en la sexta mujer más rápida de todos los tiempos en dos vueltas.

"Es algo con lo que he soñado tanto que todavía no lo he asimilado", declaró Hodgkinson a la prensa.

"El público ha estado increíble, me he sentido como en casa. Hizo que el momento fuera muy especial y estoy muy contenta", añadió.

Hodgkinson ganó la medalla de plata en Tokio cuando sólo tenía 19 años y tenía grandes esperanzas de una victoria en París, después de haber conseguido también la plata en los campeonatos del mundo de 2022 y 2023. (Reportaje de Helen Reid, Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters