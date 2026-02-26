La británica O2 lanza el primer servicio por satélite para teléfonos inteligentes de Europa

Por Paul Sandle

La británica Virgin Media O2 lanzó el jueves el ‌primer servicio de satélite ‌a ⁠móvil de Europa, que ofrece mensajes de texto, WhatsApp y Google Maps a los clientes que utilizan teléfonos ​inteligentes normales ⁠en ⁠lugares sin conexión a la red por tres libras (4,06 dólares) al ​mes. La empresa, propiedad de Telefónica y Liberty Global , dijo ‌que O2 Satellite, que utiliza la ​red Starlink de SpaceX, aumentaría ​su cobertura del territorio británico del 89% al 95%.

Los teléfonos compatibles se conectarán automáticamente a los satélites cuando no haya red terrestre, dijo O2, y ofrecerán servicios de mensajería y aplicaciones como WhatsApp, Facebook Messenger y ​servicios meteorológicos y de ubicación.

El servicio, que inicialmente funcionará en los últimos dispositivos de ⁠Samsung, permitirá a los usuarios mantenerse conectados cuando viajen o practiquen senderismo, escalada y deportes ‌acuáticos. La operadora estadounidense T-Mobile lanzó en julio un servicio similar de satélite a móvil por 10 dólares al mes.

El director ejecutivo de Virgin Media O2, Lutz Schuler, dijo que se trata de un momento decisivo para la conectividad móvil británica.

"Con el lanzamiento de O2 ‌Satellite, nos hemos convertido en el primer operador de Europa en lanzar ⁠un servicio de datos móviles basado en el espacio que, ‌de la noche a la mañana, ha llevado ⁠por primera vez una nueva cobertura móvil ⁠a una zona de aproximadamente dos tercios del tamaño de Gales", dijo.

Vodafone, competidor británico de O2, realizó la primera videollamada por satélite desde una zona sin cobertura móvil terrestre utilizando un teléfono inteligente normal ‌en enero de 2025. Vodafone tiene ​previsto lanzar un servicio completo de satélite a móvil con su socio AST SpaceMobile, pero aún no ha fijado una fecha.

