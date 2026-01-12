La Bundesliga llega a su ecuador con el Bayern lanzado y sin rivales

La Bundesliga llega esta semana a su ecuador con un imparable Bayern Múnich que visitará el miércoles al Colonia (11º) con el objetivo de mantener e incluso ampliar aún más su distancia de once puntos con el Dortmund.

En la primera parte del campeonato, el equipo bávaro no ha tenido rival y ha sumado 14 victorias y dos empates en las 16 primeras jornadas.

Su última demostración, el domingo, ante el Wolfsburgo, al que venció por un sonrojante 8-1.

La gran diferencia con sus perseguidores hace casi imposible pensar que el Bayern vaya a dejar escapar el título, que sería el 12º en trece años, una racha que sólo rompió el Bayer Leverkusen en 2023-2024.

El Dortmund, que en su estreno tras el parón invernal empató a tres goles en casa del Eintracht, tendrá la ocasión de afianzarse en el subcampeonato, ya que recibe a un Werder Bremen, mientras que Leipzig, Leverkusen y Stuttgart, empatados los tres con 29 puntos (a 4 del segundo puesto) jugarán contra Friburgo, Hamburgo y Eintracht, respectivamente.

En la parte baja de la clasificación, el Maguncia (colista con 9 puntos) recibirá al Heidenheim (17º con 12 unidades).

-- Programa de la 17ª jornada de la Bundesliga:

- Martes:

(17h30 GMT) Stuttgart - Eintracht Fráncfort

(19h30 GMT) Borussia Dortmund - Werder Bremen

Hamburgo - Bayer Leverkusen

Maguncia - Heidenheim

- Miércoles:

(17h30 GMT) Wolfsburgo - St Pauli

(19h30 GMT) Colonia - Bayern Múnich

RB Leipzig - Friburgo

Hoffenheim - B. Mönchengladbach

- Jueves:

(19h30 GMT) Augsburgo - Unión Berlín

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 44 16 14 2 0 63 12 51

2. Borussia Dortmund 33 16 9 6 1 29 15 14

3. RB Leipzig 29 15 9 2 4 30 19 11

4. Bayer Leverkusen 29 16 9 2 5 34 24 10

5. Stuttgart 29 16 9 2 5 29 23 6

6. Hoffenheim 27 15 8 3 4 29 20 9

7. Eintracht Fráncfort 26 16 7 5 4 33 33 0

8. Friburgo 23 16 6 5 5 27 27 0

9. Unión Berlín 22 16 6 4 6 22 25 -3

10. B. Mönchengladbach 19 16 5 4 7 22 24 -2

11. Colonia 17 16 4 5 7 24 26 -2

12. Werder Bremen 17 15 4 5 6 18 28 -10

13. Hamburgo 16 16 4 4 8 17 27 -10

14. Wolfsburgo 15 16 4 3 9 24 36 -12

15. Augsburgo 14 16 4 2 10 17 32 -15

16. St Pauli 12 15 3 3 9 13 26 -13

17. Heidenheim 12 16 3 3 10 15 36 -21

18. Maguncia 9 16 1 6 9 15 28 -13