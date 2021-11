La búsqueda de biofirmas en Marte se prevé llena de falsos positivos

Docenas de procesos conocidos en Marte pueden haber creado depósitos no biológicos que se parecen a los tipos de fósiles que podrían encontrarse si el planeta alguna vez tuvo vida.

Según la investigación de astrobiólogos de las universidades de Edimburgo y Oxford, entre las muestras realistas que pueden crear estos procesos se encuentran depósitos que parecen células bacterianas y moléculas basadas en carbono que se asemejan mucho a los componentes básicos de toda la vida conocida.

Debido a que los signos de vida pueden ser imitados tan de cerca por procesos no vivos, es probable que los orígenes de cualquier espécimen de tipo fósil encontrado en Marte sean muy ambiguos, dice el equipo, que publica resultados en Journal of the Geological Society.

Los científicos piden una mayor investigación interdisciplinaria para arrojar más luz sobre cómo se podrían formar depósitos reales en Marte y, por lo tanto, ayudar a la búsqueda de evidencia de vida antigua allí y en otras partes del sistema solar.

El Dr. Sean McMahon, de la Facultad de Física y Astronomía de la Universidad de Edimburgo, dijo: "En algún momento, un rover de Marte seguramente encontrará algo que se parece mucho a un fósil, por lo que podrá distinguirlos con seguridad de estructuras y sustancias producidas por reacciones químicas es vital. Para cada tipo de fósil, existe al menos un proceso no biológico que crea cosas muy similares, por lo que existe una necesidad real de mejorar nuestra comprensión de cómo se forman ".

Citada por Eureka Alert, Julie Cosmidis, profesora asociada de geobiología en la Universidad de Oxford, dijo: "En el pasado, nos han engañado los procesos que imitan la vida. En muchas ocasiones, se describieron objetos que parecían microbios fósiles en rocas antiguas de la Tierra e incluso en meteoritos. de Marte, pero después de un examen más profundo resultó tener orígenes no biológicos. Este artículo es una advertencia en la que pedimos más investigación sobre los procesos de imitación de la vida en el contexto de Marte, para evitar caer en las mismas trampas una y otra vez."