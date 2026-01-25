La búsqueda de novedades lleva el bordado a la moda masculina

El bordado, visto durante mucho tiempo como tradicional o relegado a las prendas femeninas, se va abriendo paso en la moda masculina, gracias a una nueva generación de marcas indias que retoman este arte ancestral

Esta técnica, esencial en las prendas tradicionales en Asia o en Oriente Medio, se ve en París, Milán o Nueva York cada vez más en ropa masculina, ya sea en camisas, bombers o chaquetas

Dior, Gucci, Kenzo o Dolce & Gabbana hicieron del bordado uno de los puntos fuertes de sus últimos desfiles. En Louis Vuitton, Pharrell Williams incluso dedicó toda su colección de junio a India tras haber viajado allí

Para la firma india Kartik Research, el bordado, más que una fuente de inspiración, es su marca de identidad

Su reinterpretación moderna de los textiles y oficios tradicionales le valió convertirse en la primera marca india de prêt-à-porter en integrar el calendario oficial de la Semana de la Moda masculina de París el año pasado

"Es genial que estemos construyendo algo que tiene este impulso y que está siendo apreciado de esta manera", dice a AFP su fundador, Kartik Kumra, que desfiló esta semana por segunda vez en la capital

Para este estilista de 26 años, que cuenta entre sus clientes con el actor irlandés Paul Mescal o el rapero Kendrick Lamar, desfilar en París equivale a jugar la Liga de Campeones para un futbolista

"El simple hecho de llegar aquí significa que estás haciendo algo bien. Y luego, una vez que estás aquí, quieres hacerlo bien, y eso te motiva", explica

- "Gender fluid" -

Para Rikki Kher, fundador de la marca KARDO, también con sede en Nueva Delhi, este nuevo interés masculino por los tejidos elaborados a mano o el bordado fino refleja la evolución de la sociedad y el afán por las novedades en esta industria

"La moda está impulsada por la música y los jóvenes, y los jóvenes son cada vez más 'gender fluid' (género fluido)", explica el responsable de la marca, que presentó su nueva colección esta semana en París

El bordado parece seguir la estela de los bolsos y las joyas, ya bien afianzados en el vestuario masculino

Este entusiasmo refleja también un desinterés por el "workwear" o el "quiet luxury", tendencias que dominaron la moda masculina durante años con tejidos más sencillos y normalmente monocromos

"Los hombres buscan algo diferente, expresarse un poco más", insiste Rikki Kher

Marcas como Zara o Marks & Spencer ya venden camisas bordadas, señala, prueba de que la tendencia está pasando rápidamente de las pasarelas a la calle

Entre otras firmas indias que promueven la modernización de estas técnicas artesanales del país figuran 11.11/Eleven Eleven, Pero, Mii o Rkive City

- Con historia -

Los compradores internacionales confirman la tendencia

"Salimos de unas cuantas temporadas más bien neutras... Ahora queremos reavivarlo todo con estampados y colores", afirma Franck Nauerz, responsable de moda masculina en los grandes almacenes parisinos Le Bon Marché y La Samaritaine

"Hay una auténtica tendencia por el bordado, especialmente el indio", asegura

Carlan Pickings, que dirige la boutique de moda PPHH en Melbourne, Australia, constata un aumento de la demanda y considera que los estilos masculinos evolucionaron mucho en los últimos años

"Hace diez años, nunca habríamos imaginado que hoy compraríamos prendas bordadas, coloridas, florales", afirma

Los clientes quieren ahora "algo interesante pero que también tenga una historia"