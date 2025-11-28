La búsqueda de reivindicación de Léo Pereira en la final de la Copa Libertadores

El central Léo Pereira se perdió por suspensión la final de la Copa Libertadores ganada en 2021 por el Palmeiras contra su equipo, el Flamengo, y ahora se prepara para ser titular el sábado en un nuevo enfrentamiento entre ambos clubes brasileños por la corona continental.

"Pasó algo terrible en las semifinales, perjudiqué al equipo y fui castigado", recordó este viernes el zaguero de 29 años la sanción recibida tras un encontronazo con un jugador del Barcelona de Ecuador.

"Fue terrible para mí por todo lo que representó esa final", insistió en rueda de prensa en el Estadio Monumental de Lima, que recibirá el choque sabatino.

"Palmeiras no nos debe nada a nosotros. Nosotros nos debemos a nosotros mismos", apuntó de cara al nuevo duelo entre cariocas y paulistas en la final de la Libertadores.

Pereira consideró que el encuentro tendrá el factor mental como clave: "el partido pasa mucho por creer y nosotros creemos mucho en el plan de juego de Filipe Luís", el entrenador rubro-negro.

Está en duda quién integrará junto a él la dupla de centrales.

Léo Ortiz ha venido entrenando tras una lesión, mientras el veterano Danilo se perfila como alternativa.

"Son dos jugadores de alto nivel", dijo Pereira. "Tuve muchos juegos con Danilo que fueron buenos".

Flamengo y Palmeiras, los dos cuadros más exitosos de los últimos años en Sudamérica, se enfrentarán en la final el sábado a las 16:00 locales (21:00 GMT).

