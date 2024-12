La búsqueda del asesino del CEO de UnitedHealthcare entra en su tercer día con nuevas pistas

NUEVA YORK (AP) — A medida que la investigación sobre el pistolero enmascarado que acechó y asesinó al director general de uno de las mayores aseguradoras de salud de Estados Unidos entraba en su tercer día el viernes, surgieron posibles pistas sobre sus movimientos antes del ataque y un mensaje garabateado en la munición encontrada en la escena del crimen.

El CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, fue asesinado en una emboscada al amanecer del miércoles mientras caminaba desde su hotel en el centro hasta la conferencia anual de inversores de la compañía, al otro lado de la calle, a pocas manzanas de lugares turísticos como el Radio City Music Hall y el Rockefeller Center.

Tres días después, el agresor seguía huido y se desconocía el móvil del asesinato. La policía de la Ciudad de Nueva York indicó que las evidencias apuntan a que fue un ataque dirigido.

Los investigadores trabajaban reconstruyendo la cronología de los movimientos del pistolero antes del tiroteo, examinando las grabaciones de las cámaras de seguridad e incluso analizando una botella de agua desechada y el envoltorio de una barra de proteínas en busca de su ADN.

Las palabras “deny” (negar), “defend” (defender) y “depose” (deponer) fueron encontradas grabadas en la munición, haciéndose eco de una frase utilizada por críticos de la industria de seguros, dijeron dos oficiales de seguridad el jueves, que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir públicamente detalles de la investigación.

Los mensajes imitan la frase “retrasar, negar, defender”, que suele ser empleada por abogados y críticos de la industria aseguradora para describir las tácticas usadas para evitar pagar las reclamaciones. Se refiere a que las empresas retrasarían el pago, negarían la reclamación y defenderían sus acciones. Aseguradoras como UnitedHealthcare se han convertido en objeto frecuente de críticas por parte de médicos y pacientes por negar reclamaciones o complicar el acceso a la atención sanitaria.

Los investigadores creen ahora que el sospechoso pudo haber viajado a Nueva York el mes pasado en un autobús que partió de Atlanta, según uno de los oficiales.

La policía y agentes federales han estado recopilando información de Greyhound en un intento de identificar al sospechoso y están trabajando para determinar si compró el boleto a Nueva York a finales de noviembre, añadió.

Los investigadores también intentaban obtener información adicional de un celular recuperado en una plaza peatonal por la que huyó el sospechoso.

Una pista de que el tirador pudo haberse alojado en un hostal llevó a la policía a al menos dos de estos establecimientos en el Upper West Side de Manhattan el jueves por la mañana, dijo uno de los oficiales, que conoce la investigación. Las fotos publicadas el jueves fueron tomadas en el vestíbulo del hostal HI New York City.

“Estamos cooperando plenamente con la policía y como se trata de una investigación abierta, no podemos hacer comentarios en este momento”, dijo en un comunicado por correo electrónico la vocera del establecimiento, Danielle Brumfitt.

La policía publicó nuevas fotos el jueves de una persona buscada para ser interrogada en conexión con el asesinato de Thompson.

Las imágenes, que muestran a un hombre sin máscara sonriendo en el vestíbulo de un hostal de Manhattan, se suman a una colección de fotos y videos que han circulado desde el tiroteo, incluyendo imágenes del propio ataque, así como fotogramas del presunto pistolero deteniéndose en un Starbucks antes.

Los investigadores creen que el sospechoso utilizó una identificación falsa de Nueva Jersey cuando se registró en el hostal, dijo uno de los funcionarios que habló con la AP.

Los empleados del alojamiento dijeron a los investigadores que recordaban a un hombre que casi siempre llevaba máscara cuando interactuaba con ellos o pasaba por recepción. Además, llevaba una chaqueta que parecía la que vestía el hombre en las imágenes de vigilancia publicadas después del tiroteo, agregó la fuente.

Después del tiroteo, la policía dijo que el pistolero huyó en una bicicleta y fue visto por última vez circulando en dirección a Central Park.

Basándose en las grabaciones de las cámaras de vigilancia y en las pruebas recogidas en la escena, los investigadores creen que el tirador tenía al menos algo de entrenamiento y experiencia con armas de fuego y que el arma estaba equipada con un silenciador, contó uno de los oficiales a la AP.

Los investigadores tratan de determinar también si el agresor había preposicionado una bicicleta como parte de su plan de huida, añadió.

El video de seguridad muestra al asesino acercándose a Thompson por detrás, nivelando su pistola y efectuando varios tiros, con una breve pausa para solucionar un atasco en el arma mientras el ejecutivo caía a la acera. Las cámaras lo mostraron huyendo del lugar a través de una plaza peatonal antes de subirse a la bicicleta.

La policía publicó varias imágenes del hombre vestido con una chaqueta con capucha y una máscara que ocultaba la mayor parte de su rostro, algo que no habría llamado atención en una mañana fría.

Thompson, un padre de dos hijos que vivía en un suburbio de Minneapolis, trabajada en UnitedHealthcare, con sede en Minnetonka, Minnesota, desde 2004 y ocupaba el cargo de director general desde hacía más de tres años.

UnitedHealthcare proporciona cobertura sanitaria a más de 49 millones de estadounidenses y tuvo unos ingresos de más de 281.000 millones de dólares el año pasado. Es el mayor proveedor de planes Medicare Advantage en Estados Unidos y gestiona la cobertura de seguros de salud para empleadores y programas Medicaid financiados por el estado y el ejecutivo federal.

En octubre, UnitedHealthcare fue nombrada junto con Humana y CVS en un informe del Senado que sostiene que su tasa de denegación para autorizaciones previas para algunos pacientes de Medicare Advantage ha aumentado en los últimos años.

Balsamo informó desde Washington.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.