La búsqueda del oro a pesar de la guerra de dos nadadoras ucranianas

"Hablé por teléfono con mi mamá ayer y había una alerta aérea": cuando están en el extranjero para competir en natación artística, las hermanas ucranianas Maryna y Vladyslava Aleksiiva entrenan con angustia pero también con ilusión, pensando en poder dar a su país en guerra una medalla de oro olímpica en París-2024.

"Es estresante estar separadas de nuestras familias porque ayer hubo bombardeos y casas destruidas en Uman (ciudad del centro de Ucrania en la que al menos 23 personas murieron a finales de abril) y también en Kiev", explica Vladyslava, apodada 'Vlada', en una entrevista concedida a la AFP a principios de mayo en Montpellier (Francia), en el marco de una prueba de la Copa del Mundo de natación artística (el nuevo nombre de la disciplina antes conocida como natación sincronizada).

Disfrutaban entonces de una jornada de descanso durante el evento, que aprovecharon para conocer el centro histórico de Montpellier, comer helados y publicar 'stories' en las redes sociales junto a sus compañeras del equipo de Ucrania, en el que ambas son las principales figuras.

"Intentamos no pensar en la guerra durante la competición porque tenemos que concentrarnos en el deporte. Intentamos también no leer las noticias, pero eso es muy complicado", cuenta su gemela, Maryna.

"Hablé por teléfono con mi mamá ayer y había una alerta aérea. Me puse un poco nerviosa. Mamá y papá nos decían que todo iba bien, que no nos preocupáramos, que iban bien. Así que intentamos mantener la calma y estar concentradas en nuestra competición", explica.

"Es mucho mejor cuando estamos todos juntos (en Ucrania), pero debemos ser la parte visible de nuestro deporte, demostrar nuestra bravura, así que en algunos momentos tenemos que salir al extranjero", subraya Vlada.

- Agua fría y sin música -

Las dos hermanas, que pronto cumplirán 22 años, lograron el bronce en la prueba por parejas de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. Tuvieron que escapar de su ciudad, Járkov, cuando los misiles comenzaron a llover, lo que perturbó por completo su plan de preparación para París-2024.

Se refugiaron seis meses en Italia y luego regresaron al circuito internacional. Después de Montpellier, donde conquistaron la medalla de oro por parejas en el programa libre, tienen competiciones programadas en España, Polonia y Japón. Entre ellas, han previsto estancias breves en Ucrania.

"Por supuesto, las condiciones no son las mismas que las que tienen las demás. Al principio no nos podíamos entrenar con música porque no había electricidad", recuerda Vlada.

"¡Y el agua estaba muy fría! Era invierno, tanto fuera como dentro. Sin electricidad, sin secador. Ahora las cosas están un poco mejor porque hace más calor y la electricidad ha vuelto, pero a veces hasta pongo la linterna de mi teléfono móvil porque me olvido que ya tenemos electricidad", continúa su hermana.

Con amargura y dolor, recuerdan los mensajes que recibieron de parte de nadadoras rusas en los primeros días de la invasión, en febrero de 2022.

"'Nos os preocupéis, os vamos a salvar'", recuerda Maryna que les decían sus rivales rusas. "¿Pero están locas? Les invité a venir a Járkov para ver cómo ha sido salvada mi ciudad natal. Todo ha sido bombardeado, la piscina, la escuela, el centro de la ciudad...", añade con evidente rabia.

- ¿Y si vuelven las rusas? -

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, declaró a finales de marzo que los deportistas rusos y bielorrusos podrán "competir como deportistas individuales neutrales" en las competiciones internacionales si no han apoyado la guerra en Ucrania de manera activa y si no tienen contrato con el ejército o las agencias de seguridad de esos dos países.

Como respuesta a la presencia de rusos y bielorrusos, la Federación Ucraniana de Judo no envió delegación al Mundial celebrado en Doha del 7 al 14 de mayo.

Las dos nadadoras ucranianas temen que algo así pueda ocurrir en su deporte, aunque por ahora las rusas no han sido autorizadas a volver a la natación artística.

"Esperamos que los otros países y los demás deportistas nos apoyen y comprendan nuestro punto de vista", explicó Maryna.

"Que los franceses lo comprendan también y no inviten a los deportistas rusos y bielorrusos", insiste Vlada.

El COI, que tiene la última palabra sobre la presencia de los atletas rusos y bielorrusos en París-2024, debe tomar aún una decisión, que será sin posibilidad de apelación.

¿Y si se readmitiesen a las deportistas rusas? "Entonces, quizá, por nuestra parte haya que revisar la regla. Lo estúpido sería que ellas puedan participar cuando son los que matan a gente y que nosotras, que no hemos hecho nada, no podamos hacerlo", dice Vlada.

