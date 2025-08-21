La cadena china Miniso gana 108,6 millones de euros hasta junio, un 22,6% menos, pero repartirá dividendos

MADRID, 21 Ago. 2025 (Europa Press) -

La cadena china de artículos para el hogar y accesorios Miniso cerró el primer semestre del año con un beneficio neto atribuido de 906 millones de yuanes (US$108,6 millones), lo que supone un 22,6% menos que lo obtenido durante el mismo periodo del año anterior. La facturación fue de 9393 millones de yuanes (US$1126 millones), un 21,1% más.

Los ingresos generados en China se incrementaron en un 11,4%, hasta los 5115 millones de yuanes (US$613,4 millones), mientras que en los mercados internacionales se elevaron un 21,5%, hasta los 3534 millones de yuanes (US$423,8 millones). La marca Top Toy aportó 742,1 millones de yuanes (US$89 millones).

Los gastos totales en los que se incurrieron por costes de actividad, venta, distribución o administración, entre otros, ascendió a 7847 millones de yuanes (US$941 millones), un 25,3% más. Ya solo en el segundo trimestre, Miniso ganó 489,7 millones de yuanes (US$58,7 millones) tras hacerse con una cifra de negocio de 4966 millones de yuanes (US$595,5 millones), un 16,7% menos y un 23,1% más, respectivamente.

La multinacional cerró el semestre con 7905 tiendas por todo el mundo, 842 locales más en doce meses. 4305 de estos establecimientos se ubicaron en China continental, 3307 fuera del gigante asiático y 293 fueron de Top Toy.

"Nos complace que Miniso haya acelerado su crecimiento en el trimestre y que hayamos logrado una mejora de dos dígitos en el beneficio operativo, lo que superó nuestras expectativas", ha afirmado el fundador, presidente y consejero delegado de Miniso, Ye Guofu.

Además, Miniso ha declarado un dividendo interino en efectivo de US$0,0724 (0,062 euros) por acción ordinaria y de US$0,2896 (0,25 euros) por American Depositary Share pagadero el 16 de septiembre en el caso de los títulos y el 19 para los ADS.