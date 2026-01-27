La cadena Iran International quiere "mostrar la verdad" desde Londres sobre la represión

En un edificio con fuertes medidas de protección en el oeste de Londres, los periodistas del canal Iran International trabajan sin descanso para "mostrar la verdad" sobre la represión de las protestas en su país, pese a las amenazas recibidas

Esta cadena de televisión privada en lengua persa fue clasificada como organización terrorista por el gobierno iraní en 2022, igual que el canal de la BBC en el mismo idioma

Pero los iraníes pueden acceder a ella por satélite y pudieron seguir viéndola pese al apagón de las comunicaciones impuesto por las autoridades de su país desde el 8 de enero, cuando se multiplicaban los llamamientos a manifestaciones antigubernamentales

Miles de iraníes enviaron videos de la represión a la cadena, que los difundió tras verificar su autenticidad

Otras personas enviaron mensajes para relatar las atrocidades que vieron

Farnoosh Faraji, periodista del servicio digital, muestra imágenes del cuerpo de un hombre muerto, con una bala en la espalda, así como videos de cadáveres amontonados y miembros de las fuerzas armadas disparando contra manifestantes que huían

"Es horrible. Al principio no lo creía", explica a la AFP la periodista, exiliada desde 2012

Faraji pasa sus días analizando estas imágenes. "Me prometí mantenerme fuerte. Debo ayudar a mi pueblo. Forma parte de mi trabajo", dice

"Nos impactó la brutalidad del régimen", añade el redactor jefe, Reza Mohaddes, antes de dirigirse hacia el flamante plató para presentar el informativo

- Voz del pueblo iraní -

El domingo, la cadena informó que más de 36.500 iraníes fueron asesinados los días 8 y 9 de enero

La oenegé Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, indicó el lunes haber confirmado la muerte de 5.848 personas y estar investigando otros 17.091 posibles fallecimientos

Iran International fue creada para "ser la voz del pueblo iraní" y "mostrar la verdad" de lo que ocurre en el país, afirma Reza Mohaddes

La cadena, lanzada en 2017, afirma tener 40 millones de telespectadores por semana. "Probablemente más desde las últimas manifestaciones", dice su portavoz, Adam Baillie

Iran International es uno de los muchos medios en persa opositores a las autoridades de su país que operan fuera de Irán, igual que Manoto, otra cadena con sede en Londres

Según Adam Baillie, Iran International es la televisión más vista en su país

En sus instalaciones trabajan 200 periodistas y tiene corresponsales en Washington, París, Berlín y Tel Aviv

Su financiación proviene de un inversionista británico-saudí, según la cadena

Iran International es regularmente descrita como una cadena apoyada por el régimen de Arabia Saudita, algo que la cadena niega

- Independiente -

Más que una cadena de oposición, su portavoz Adam Baillie prefiere decir que Iran International es "independiente"

Según Baillie, la cadena no apoya ni al hijo del antiguo sah de Irán, Reza Pahlavi, ni a Israel, rechazando lo que afirman las autoridades de su país

Los periodistas necesitan "gran valor" para trabajar en Iran International, dice el portavoz

Las amenazas contra la cadena "siempre han existido y no han dejado de crecer", añade Baillie, algo que confirma la periodista Farnoosh Faraji. "No paran", señala la reportera

La mejor amiga de Faraji fue detenida en Irán por la policía, quien, bajo presión, envió un mensaje a la reportera pidiéndole que renunciara, relata la periodista

Reza Mohaddes recibió recientemente un correo electrónico anónimo amenazándolo de muerte si no dejaba Iran International.

"En el mismo mensaje, decían que iban a hacer volar el edificio" de la cadena, añade Mohaddes, que alertó a la policía de Londres, como hizo con otras amenazas

Iran International tuvo que cerrar durante siete meses en 2023, por consejo de la policía antiterrorista británica

Debido a ello, la televisión tuvo primero que emitir desde Washington, antes de trasladarse a otro barrio de Londres

El Ministerio de Relaciones Exteriores británico llegó a citar al diplomático iraní de más alto rango en Londres para protestar por "graves amenazas contra periodistas que viven en Reino Unido"

En marzo de 2024, un periodista de la cadena fue agredido en Londres, lo que condujo a la intervención del mando antiterrorista de la Policía Metropolitana de la capital británica

"No tengo miedo. Todos luchamos para deshacernos de este régimen", afirma Reza Mohaddes