La cadena mexicana Televisa reporta una pérdida mayor de lo esperado en el tercer trimestre

CIUDAD DE MÉXICO, 23 oct (Reuters) - Grupo Televisa reportó el jueves pérdidas del tercer trimestre, después de que una amortización de impuestos diferidos aumentó los pagos de tributos sobre la renta, según una comunicación a la Bolsa de Valores de México.

La cadena, la mayor productora mundial de contenidos en español, registró una pérdida neta de 1930 millones de pesos (US$105,43 millones), muy superior a la pérdida de US$12 millones prevista por los analistas consultados por LSEG.

La pérdida, que sigue a una ganancia neta de 666 millones de pesos en el mismo trimestre del año pasado, se debió principalmente a una cancelación no monetaria de activos fiscales diferidos de 2660 millones de pesos relacionados con pérdidas fiscales de capital, dijo Televisa.

La empresa también atribuyó la pérdida a la reducción de las aportaciones de ganancias de sus asociadas y empresas conjuntas, como la que tiene con Univision, la cadena estadounidense de televisión en español.

Los ingresos de la compañía cayeron un 4,8% respecto del año anterior, a 14.630 millones de pesos (US$798,7 millones), cerca de la previsión de los analistas de US$771,5 millones, según datos de LSEG.

(1 dólar = 18,3147 pesos mexicanos a finales de septiembre) (Reporte de Brendan O'Boyle, edición en español de Javier López de Lérida)