La cadena mexicana Televisa reporta una pérdida mayor de lo esperado en el tercer trimestre

La cadena mexicana Televisa reporta una pérdida mayor de lo esperado en el tercer trimestre
La cadena mexicana Televisa reporta una pérdida mayor de lo esperado en el tercer trimestre

CIUDAD DE MÉXICO, 23 oct (Reuters) - Grupo Televisa reportó el jueves pérdidas del tercer trimestre, después de que una amortización de impuestos diferidos aumentó los pagos de tributos sobre la renta, según una comunicación a la Bolsa de Valores de México.

La cadena, la mayor productora mundial de contenidos en español, registró una pérdida neta de 1930 millones de pesos (US$105,43 millones), muy superior a la pérdida de US$12 millones prevista por los analistas consultados por LSEG.

La pérdida, que sigue a una ganancia neta de 666 millones de pesos en el mismo trimestre del año pasado, se debió principalmente a una cancelación no monetaria de activos fiscales diferidos de 2660 millones de pesos relacionados con pérdidas fiscales de capital, dijo Televisa.

La empresa también atribuyó la pérdida a la reducción de las aportaciones de ganancias de sus asociadas y empresas conjuntas, como la que tiene con Univision, la cadena estadounidense de televisión en español.

Los ingresos de la compañía cayeron un 4,8% respecto del año anterior, a 14.630 millones de pesos (US$798,7 millones), cerca de la previsión de los analistas de US$771,5 millones, según datos de LSEG.

(1 dólar = 18,3147 pesos mexicanos a finales de septiembre) (Reporte de Brendan O'Boyle, edición en español de Javier López de Lérida)

