La caída de cualquier gobierno de la eurozona sería "preocupante", dice Lagarde, del BCE

Francia no se encuentra actualmente en una situación que requiera la intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero cualquier riesgo de caída del Gobierno de la zona euro es "preocupante", dijo el lunes la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.

En declaraciones a la emisora Radio Classique, Lagarde dijo que la disciplina fiscal seguía siendo imperativa en Francia y que estaba observando muy atentamente la situación de los diferenciales de los bonos franceses.

Los partidos de la oposición francesa han afirmado que dejarán caer al Gobierno en minoría en la votación de confianza del 8 de septiembre, que el primer ministro, François Bayrou, anunció inesperadamente la semana pasada, por sus impopulares planes de recorte presupuestario en 2026.

