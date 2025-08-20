La caída de las tecnológicas ensombrece los mercados

Por Rae Wee

SINGAPUR, 20 ago (Reuters) -

Los mercados bursátiles mundiales se presionados el miércoles tras una venta impulsada por el sector tecnológico en Wall Street, mientras que el dólar ganaba algo de terreno antes de una reunión clave de los bancos centrales esta semana.

Los futuros de las bolsas apuntaban a una apertura a la baja en Europa y la mayoría de las bolsas asiáticas estaban en números rojos, con los índices de Taiwán

y Corea del Sur entre los mayores perdedores, en parte debido a las preocupaciones sobre la creciente influencia de la Administración Trump en las empresas del sector.

El secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, está estudiando la posibilidad de que el Gobierno adquiera participaciones en Intel y otras empresas de chips a cambio de subvenciones en virtud de la Ley CHIPS, destinada a impulsar la construcción de fábricas en todo el país, dijeron fuentes a Reuters.

Esta medida se produce tras otros acuerdos inusuales que Washington ha alcanzado recientemente con empresas estadounidenses, como el que permite al gigante de los chips de inteligencia artificial Nvidia vender sus chips H20 a China a cambio de que el Gobierno estadounidense reciba el 15% de los ingresos de esas ventas.

"Estos acontecimientos indican que el Gobierno estadounidense está tomando una dirección preocupante y más intervencionista", afirmó Tony Sycamore, analista de mercado de IG.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón,

caía más de un 1%, mientras que los futuros del EUROSTOXX 50

perdían un 0,64% y los futuros del DAX

cedían un 0,63%. Los futuros del S&P 500 bajaban un 0,27% y los del Nasdaq perdían un 0,44%, ampliando la caída de la sesión al contado durante la noche. El Nikkei japonés perdía un 1,7% y el índice tecnológico Hang Seng de Hong Kong caía un 1,3%.

En las materias primas, los precios del petróleo recortaron las pérdidas de la sesión anterior, mientras los inversores esperaban los próximos pasos en las conversaciones para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania, con la incertidumbre sobre si las sanciones petroleras podrían suavizarse o endurecerse. Los futuros del crudo Brent subían un 0,15%, hasta US$65,89 por barril, mientras que el crudo estadounidense avanzaba un 0,1%, hasta US$62,41 por barril.

(Información de Rae Wee; edición de Shri Navaratnam y Sonali Paul; editado en español por Irene Martínez)