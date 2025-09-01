La caída de las ventas de Tesla en algunos mercados europeos se extiende por octavo mes

Por Nick Carey y Amir Orusov

LONDRES, 1 sep (Reuters) - La caída de las ventas de Tesla este año en varios mercados europeos continuó en agosto, en medio de la feroz competencia de las compañías rivales de vehículos eléctricos (VE) y una reacción contra su presidente ejecutivo, Elon Musk, aunque Noruega y España resistieron la tendencia.

Los datos de Francia mostraron el lunes que las matriculaciones de autos Tesla bajaron un 47,3% en agosto frente al mismo mes de 2024, mientras que el mercado general de automóviles creció casi un 2,2%.

En Suecia declinaron más de un 84%, en un contexto de ventas estables de VE y un mercado que creció un 6% en general, y en Dinamarca, un 42%. Las matriculaciones de Tesla en los Países Bajos descendieron un 50% en agosto.

No obstante, las ventas en Noruega y España aumentaron, pero el crecimiento fue muy inferior al del primer fabricante chino de autos eléctricos, BYD.

Noruega, donde Tesla está muy arraigada y casi todas las ventas de autos nuevos son eléctricos, registró un alza del 21,3% en las matriculaciones del fabricante estadounidense de VE, pero su rival BYD experimentó un aumento del 218%.

En España, que subvenciona los VE con hasta 7000 euros (US$8195), las ventas de Tesla aumentaron un 161%, a 1435 unidades, frente a los 549 de agosto del año pasado. Las ventas de BYD aumentaron más de un 400%, a 1827 vehículos.

En lo que va de año, las ventas de BYD en España se han disparado un 675%, a 14.181 autos, mientras que las de Tesla han subido un 11,6%, a 9303.

Andy Leyland, cofundador de SC Insights, especialista en la cadena de suministro, dijo que las cifras españolas de Tesla podrían estar sesgadas por un gran cargamento que llegó al país en agosto y que las cifras trimestrales proporcionarán una imagen más clara de su rendimiento allí.

Tesla tiene varios problemas en Europa.

La compañía tiene una gama pequeña y envejecida y no ha lanzado un nuevo modelo para el mercado de masas desde el Modelo Y en 2020, mientras que los nuevos rivales chinos y los fabricantes tradicionales por igual están inundando el mercado con novedades.

"Una de las razones por las que seguimos viendo volúmenes decepcionantes de Tesla puede atribuirse en parte a un entorno de mercado más competitivo", dijo Matthias Schmidt, analista del mercado europeo de automóviles de Schmidt Automotive.

Los problemas competitivos de Tesla se han visto agravados por la política de Musk —ayudó a financiar la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses del año pasado y defiende partidos de extrema derecha europeos— que ha provocado una feroz reacción de los consumidores.

(US$1 = 0,8542 euros)

(Editado en español por Carlos Serrano)