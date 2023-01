La caída de los costos puede impulsar los beneficios de mcdonald's y otros restaurantes en 2023

Por Hilary Russ

NUEVA YORK, 30 ene (Reuters) - Con la caída del costo de la mantequilla en casi un 16% en un mes y el abaratamiento de los pollos broiler al por mayor, es probable que algunas grandes cadenas de restaurantes, como McDonald's y Starbucks, digan a los inversores que sus locales serán más rentables este año.

El martes, cuando presente sus resultados del cuarto trimestre, McDonald's Corp dará a conocer sus perspectivas para 2023, que podrían ser más halagüeñas debido a la caída de los costos de las materias primas, así como a la relajación de los confinamientos en China y a la persistente demanda de Big Macs y patatas fritas.

En 2023, se espera que los restaurantes sean más rentables -aunque no vuelvan a los niveles anteriores a la pandemia- en McDonald's Corp, Yum Brands Inc -la matriz de Taco Bell-, Restaurant Brands International Inc -el propietario de Burger King-, Domino's Pizza Inc, Starbucks Corp y Darden Restaurants Inc -la matriz de Olive Garden-, según un estudio de Wells Fargo.

Los márgenes proyectados son más altos para Chipotle Mexican Grill Inc con un 25,7% en 2023, muy por encima de su 20,5% en 2019, dijo Wells Fargo.

Los precios del menú de Chipotle subieron alrededor del 13% en el tercer trimestre. Esas fuertes subidas podrían elevar los márgenes de los restaurantes 500 puntos básicos cuando la cadena de burritos presente sus resultados del cuarto trimestre el 7 de febrero, según el analista de BTIG Peter Saleh.

"Es probable que algunos consumidores reduzcan o eliminen sus visitas ante las subidas de precios superiores a la media", escribió Saleh. Pero los inversores deberían tolerar un ligero descenso de las transacciones porque los márgenes seguirán siendo "significativamente más altos".

La inflación récord del año pasado obligó a los restaurantes a subir los precios en múltiples ocasiones. Ahora, con la caída de los costos, los precios más altos de los menús se están poniendo al día.

Un pedido de 20 alitas con hueso en un Wingstop en Newark, Nueva Jersey, cuesta ahora 28,69 dólares, 10 dólares más que en 2019.

En tanto, los precios promedio al por mayor de las alitas de pollo en diciembre habían caído a 89 centavos por libra después de alcanzar un máximo de 3,25 dólares en mayo de 2021, según mostraron los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

La empresa privada A&W Restaurants proyecta que su costo total de bienes aumentará solo un 2,4% este año, frente a alrededor del 20% en 2022, dijo a Reuters el director ejecutivo Kevin Bazner. (Reporte de Hilary Russ en Nueva York; reporte adicional de Ananya Mariam Rajesh en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

