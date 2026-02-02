La caída de los precios de las materias primas agita los mercados financieros

Por Naveen Thukral

SINGAPUR, 2 feb (Reuters) -

Los mercados de materias primas se desplomaban el lunes, arrastrados por las fuertes pérdidas del oro, la plata, el petróleo y los metales industriales, ya que la elección de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal desencadenó una ola de ventas de activos de riesgo que provocó la caída de los metales preciosos por segunda sesión consecutiva. El oro caía un 9%, hasta su nivel más bajo en más de dos semanas, mientras que la plata retrocedía más de un 13%, después de que ambos metales alcanzaran máximos históricos la semana pasada.

El petróleo descendía casi un 5,5%, alejándose de sus máximos de varios meses, y el cobre de la Bolsa de Metales de Londres perdía casi un 5%.

"La decisión de los mercados de vender metales preciosos junto con acciones estadounidenses que los inversores consideran a Warsh más agresivo (en materia de tipos de interés)", dijo Vivek Dhar, estratega de materias primas del Commonwealth Bank of Australia (CBA).

"La fortaleza del dólar estadounidense también está ejerciendo presión sobre los metales preciosos y otras materias primas, como el petróleo y los metales básicos", añadió Dhar, que, sin embargo, se mantiene firme en su previsión de que el precio del oro alcanzará los US$6.000 en el cuarto trimestre.

El viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eligió a Warsh, exgobernador de la Reserva Federal, para suceder a Jerome Powell al frente del banco central en mayo, lo que provocó ventas en los mercados bursátiles y de materias primas, al tiempo que impulsó al alza el dólar.

Las bolsas asiáticas se suman a los futuros de Wall Street en los números rojos, mientras la caótica venta de metales preciosos provocaba un comienzo nervioso de una semana repleta de resultados empresariales, reuniones de bancos centrales y datos económicos.

ACELERACIÓN DE LAS VENTAS

Las ventas de metales preciosos se aceleraron cuando CME Group elevó los márgenes de sus futuros sobre metales con efecto a partir del cierre del mercado del lunes.

Un aumento de los requisitos de margen suele ser negativo para los contratos afectados, ya que el mayor desembolso de capital puede frenar la participación especulativa, reducir la liquidez y empujar a los operadores a liquidar posiciones.

La caída comenzó el viernes, con el mayor descenso diario del oro al contado desde 1983, con un retroceso de más del 9%, mientras que la plata se desplomó un 27%, su mayor caída diaria jamás registrada.

Los precios en los mercados energéticos se ven presionados el lunes por los indicios de distensión en las tensiones entre Estados Unidos e Irán, tras los comentarios de Trump durante el fin de semana de que Irán estaba "negociando seriamente" con Washington, lo que redujo los temores de un conflicto con el miembro de la OPEP.

Esos comentarios, junto con las informaciones de que las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria de Irán no tienen planes de realizar ejercicios de fuego real en el estrecho de Ormuz, son señales de distensión, según el analista de mercado de IG Tony Sycamore.

Los mercados del cobre y el mineral de hierro se enfrentaban a dificultades debido a la preocupación por los elevados niveles de existencias y la moderada demanda en vísperas de las vacaciones del Año Nuevo Lunar de este mes en China, el mayor comprador mundial de metales industriales y a granel.

Se espera que la demanda y las transacciones de los usuarios finales sean lentas antes de las vacaciones, que comienzan el 15 de febrero, según los analistas.

En cuanto a otras materias primas, el caucho de Tokio perdía casi un 3%, mientras que el trigo de Chicago y la soja bajaban alrededor de un 1%.

"La pregunta crucial es si esto supone el inicio de una caída estructural de los precios de las materias primas o si se trata simplemente de una corrección", dijo Dhar, de CBA.

"Nosotros lo vemos como una corrección y una oportunidad de compra, más que como un cambio fundamental."

(Información de Naveen Thukral; edición de Clarence Fernandez; editado en español por Tomás Cobos)