La Cámara Alta suiza aprueba flexibilizar la ley sobre reexportación de armas por terceros países

Kuleba agradece el "importante paso" de los legisladores en Suiza

MADRID, 7 Jun. 2023 (Europa Press) -

El Consejo de los Estados --la cámara alta de la Asamblea Federal de Suiza-- ha votado este miércoles a favor de flexibilizar la legislación sobre reexportación de armas suizas a terceros países, como Ucrania, en el marco de un conflicto en el que sus socios europeos han estado presionando para que finalmente diera el paso.

La Cámara Alta ha aprobado con 22 votos a favor, 17 en contra y cuatro abstenciones la iniciativa parlamentaria presentada por su Comisión Política de Seguridad y será de nuevo analizada por su homóloga del Consejo Nacional --la cámara baja--, que ya rechazó la propuesta a principios de mes.

El texto aprobado contempla la reexportación de material bélico de fabricación suiza por terceros durante los próximos cinco años a otros países bajo condición de no estar involucrados en conflictos armados, que no violen los Derechos Humanos, o no ejerzan su derecho a la legítima defensa, detalla la cadena pública SRF.

A pesar de que bajo esta premisa todavía terceros países no podrían enviar armas suizas al frente ucraniano, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, ha supuesto un "importante movimiento".

"Agradezco a la Cámara Alta del Parlamento suizo por el importante movimiento para desbloquear la reexportación de armas fabricadas en Suiza. Estamos esperando los próximos pasos. Estoy agradecido a Suiza por su solidaridad con Ucrania mientras mantiene su neutralidad", ha escrito Kuleba en Twitter.

Europa Press