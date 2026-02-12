La Cámara Baja de EE. UU. vota en contra de los aranceles de Trump a Canadá

Por Patricia Zengerle

WASHINGTON, 12 feb (Reuters) -

La Cámara de Representantes de Estados Unidos respaldó el miércoles por un estrecho margen una moción que rechaza los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a Canadá, en un inusual reproche al presidente y a los líderes de su partido en la Cámara, de mayoría republicana.

Los congresistas votaron 219 a 211 a favor de una resolución para poner fin al uso por parte de Trump de una emergencia nacional para imponer medidas comerciales punitivas a los productos canadienses, ya que seis republicanos se unieron a todos los demócratas, excepto uno, a favor.

Fue una votación simbólica importante en la cámara, donde los republicanos de Trump tienen una escasa mayoría de 218 a 214. La resolución tiene muchas posibilidades de ser aprobada en el Senado, que ha votado dos veces para impedir que Trump imponga aranceles a Canadá, a pesar de que los republicanos tienen más escaños.

Sin embargo, es poco probable que se convierta en ley, ya que se necesitaría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para superar el veto previsto de Trump. La mayoría de los republicanos se han mostrado reacios a oponerse a las políticas de Trump. La Cámara de Representantes aprobó la resolución un día después de que tres republicanos se unieran a los demócratas para derrotar por un estrecho margen el intento de los líderes republicanos de bloquear los recursos legislativos contra los aranceles de Trump.

Los miembros del Congreso han expresado su frustración por el aumento de los costes para los consumidores estadounidenses, así como por el impacto de los aranceles en las empresas que participan en el comercio internacional.

"CANADÁ NO ES UNA AMENAZA"

El representante Gregory Meeks, de Nueva York, que presentó la resolución, dijo que se trataba de reducir el coste de la vida de las familias estadounidenses, rebatir las afirmaciones de que existía una emergencia nacional relacionada con las drogas, como había afirmado Trump para justificar los aranceles contra Canadá.

"Canadá no es una amenaza. Canadá es nuestro amigo. Canadá es nuestro aliado", dijo Meeks, el principal demócrata del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, en un discurso pronunciado en la Cámara antes de la votación.

Trump advirtió que cualquier republicano de la Cámara de Representantes o del Senado que votara en contra de los aranceles "sufriría graves consecuencias en las elecciones".

También arremetió contra Canadá, afirmando que se había aprovechado de Estados Unidos en materia comercial. "Son de los peores del mundo con los que tratar, especialmente en lo que se refiere a nuestra frontera norte", escribió en las redes sociales.

Algunos miembros del Congreso también se han opuesto al uso repetido de decretos por parte de Trump para establecer aranceles, especialmente a aliados cercanos como Canadá, señalando que la Constitución de Estados Unidos otorga ese derecho al Congreso, no al presidente. El mes pasado, el Yale Budget Lab dijo que el coste medio anual de los aranceles del Gobierno de Trump ronda los 1.400 dólares por hogar estadounidense. La organización no partidista Tax Foundation estimó el coste en 1.000 dólares por hogar en 2025, que aumentaría a 1.300 dólares este año, en un informe publicado la semana pasada.

Trump inició una guerra arancelaria con Canadá poco después de comenzar su segundo mandato en enero de 2025. En febrero de 2025 ordenó la imposición de aranceles del 25% a las importaciones procedentes de Canadá y, en agosto, firmó un decreto por el que se aumentaban los aranceles sobre los productos canadienses al 35% para todos los productos no cubiertos por el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.

La medida estaba relacionada con lo que, según su Gobierno, era el fracaso de Canadá a la hora de detener el contrabando de la peligrosa droga fentanilo. Sin embargo, tanto el Gobierno de Canadá como la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos afirman que el contrabando procedente de Canadá representa menos del 1% del fentanilo que circula por las calles estadounidenses. (Información de Patricia Zengerle; edición de Don Durfee y Edmund Klamann; edición en español de Jorge Ollero Castela)