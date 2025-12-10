La Cámara de Diputados brasileña aprueba reducir la pena de cárcel de Bolsonaro, según AFP

10 dic (Reuters) -

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley para reducir la pena de cárcel del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, informó este miércoles la Agencia France-Presse.

Los abogados defensores de Bolsonaro solicitaron el martes su traslado de la cárcel a un hospital para "procedimientos quirúrgicos", según un documento al que tuvo acceso Reuters.

El mes pasado, Bolsonaro comenzó a cumplir su condena por planear sin éxito un golpe de Estado contra su sucesor, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones de 2022. Está detenido en una Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia. (Información de Mrinmay Dey en Bengaluru; edición de Tom Hogue; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)