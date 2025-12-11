La Cámara de Representantes de EE. UU. aprueba un ambicioso proyecto de ley de defensa

Por Patricia Zengerle

WASHINGTON, 11 dic (Reuters) -

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles un enorme proyecto de ley de política de defensa que autoriza un gasto militar anual récord de US$901.000 millones, lo que allana el camino para que la medida, que debe ser aprobada, se convierta en ley por 65º año consecutivo.

El resultado fue de 312 a 112 a favor de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés), que será sometida a la consideración del Senado de EEUU, que se espera la apruebe la próxima semana. Los US$901.000 millones en gastos de defensa son US$8.000 millones más que los que solicitó el presidente Donald Trump a principios de este año.

La NDAA también proporciona US$400 millones en asistencia militar a Ucrania en cada uno de los próximos dos años e incluye otras medidas que refuerzan el compromiso de Estados Unidos con la defensa de Europa, lo que refleja el firme apoyo continuo de la mayoría de los congresistas a Kiev en su lucha contra los invasores rusos.

El amplio proyecto de ley de 3.086 páginas presentado el domingo incluye medidas para mejorar la vida de los efectivos, como un aumento salarial del 4% y mejoras en las viviendas de las bases. No obstante, no incluye cobertura de seguro para que las familias de militares puedan recibir tratamientos de fertilidad, incluida la transferencia de embriones para fecundación "in vitro", algo a lo que se opone el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, de Luisiana, un conservador social.

La legislación es un compromiso entre las versiones de la NDAA aprobadas a principios de este año por el Senado y la Cámara de Representantes, ambos controlados por los republicanos de Trump. Miembros de ambos partidos instaron a los legisladores a apoyarla incluso si objetaban disposiciones individuales.

"Yo sí apoyo este proyecto de ley. Esto no significa que no tenga mis preocupaciones (al respecto). Las tengo", dijo el representante Adam Smith, de Washington, el principal demócrata en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, en un discurso antes de la votación.

(Información de Patricia Zengerle en Washington; edición de Leslie Adler y Matthew Lewis; edición en español de Jorge Ollero Castela)