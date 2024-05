La Cámara de Representantes de EEUU rechaza una moción de Taylor Greene contra su presidente, ambos republicanos

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por el Partido Republicano, ha votado este miércoles en contra de una moción emitida por la republicana Marjorie Taylor Greene para destituir al presidente de la sala, el también republicano Mike Johnson.

Esta votación se ha saldado con un abrumador resultado de 359 votos en contra de la petición de Greene --cabe recordar que la Cámara está dividida entre 222 republicanos y 212 demócratas--, 43 a favor y siete abstenciones.

"Agradezco la muestra de confianza de mis compañeros para derrotar este desacertado intento. (...) Como he dicho desde el principio y he dejado claro cada día, pretendo hacer mi trabajo. Tengo la intención de hacer lo que creo que es lo correcto, que es para lo que fui elegido", ha declarado Johnson tras la votación, según recoge el diario estadounidense 'The Hill'.

Greene presentó su medida hace un mes, y desde entonces ha estado amenazando con activar la votación. Johnson ha logrado así salir victorioso de la moción, aunque apoyado por los demócratas, lo que podría causarle problemas entre algunos legisladores republicanos.

Cabe destacar que Johnson llegó a presidir la Cámara tras la destitución de Kevin McCarthy en una moción apoyada por el ala más conservadora de los republicanos tan solo diez meses después de su llegada al puesto luego de numerosas votaciones.

Europa Press