La campaña de harris busca seducir a los mayores con jefferson starship y bailes de swing

Por Andrea Shalal

WASHINGTON, 13 ago (Reuters) - La campaña de la candidata presidencial demócrata Kamala Harris celebrará esta semana el 89 aniversario de la Seguridad Social con actos dirigidos a los estadounidenses de más edad, que suelen apoyar a los republicanos.

Hay actos previstos en Arizona, Pensilvania, Michigan, Carolina del Norte y otros estados clave, así como una celebración virtual con actuaciones de varios artistas, entre ellos Cathy Richardson, vocalista del grupo Jefferson Starship; Jay Siegel, de The Tokens, conocido por el éxito "The Lion sleeps tonight"; y Peggy March, famosa por "I will follow him".

Los votantes de 65 años o más sufragan a niveles más altos que cualquier otro grupo y representan casi 10 millones en los estados disputados de Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, Arizona y Nevada, y casi el 17% de la población total de Estados Unidos.

En general, los votantes de más edad respaldaron al republicano Donald Trump por 7 puntos porcentuales en 2016, y por 5 puntos en 2020.

Harris, que la semana pasada se convirtió en la candidata oficial del Partido Demócrata, aventaja a Trump en 4 puntos porcentuales en los sondeos en Pensilvania, Wisconsin y Michigan realizados por The New York Times y el Siena College.

Las mismas encuestas muestran a la actual vicepresidenta del gobierno por delante de Trump en un eventual cara a cara por 55% a 42% entre los votantes de 65 años o más en esos estados.

Después de que Biden, de 81 años, abandonó la carrera por la reelección por preocupaciones sobre su edad, la campaña de Harris sugirió que la edad de Trump también podría ser un problema.

"Trump es ahora el anciano de la carrera, 78 años, y él mismo tiene algunos problemas cognitivos, por lo que está todo al revés aquí", dijo el expresidente del Comité Nacional Demócrata Howard Dean en una cita distribuida por la campaña el mes pasado. Harris tiene 59 años. (Editado en español por Carlos Serrano)

