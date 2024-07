La campaña de trump denuncia a harris por hacerse con los fondos de campaña de biden

23 jul (Reuters) - El equipo de campaña del candidato presidencial republicano Donald Trump presentó el martes una queja ante la Comisión Federal Electoral, argumentando que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, no podía hacerse cargo legalmente de los fondos recaudados por la campaña de reelección del presidente Joe Biden.

Biden, un demócrata de 81 años que estaba en una reñida carrera con el aspirante republicano Donald Trump, respaldó a Harris cuando puso fin a su candidatura a la reelección el domingo. Harris se hizo rápidamente con el control de las cuentas de la campaña de Biden y el lunes por la noche comunicó que ha obtenido el apoyo de una mayoría de los delegados que en la convención del partido del mes que viene determinarán al candidato, según su campaña.

La lucha por las cuentas, que tenían unos 95 millones de dólares en el banco a finales de junio, es parte de un esfuerzo de los republicanos para obstaculizar la candidatura de Harris a encabezar la lista demócrata. La campaña de Trump argumentó que Harris emprendió una "descarada apropiación de dinero", según el documento registrado de David Warrington, abogado general de la campaña. En la denuncia, que fue compartida con Reuters, Warrington dijo que Harris estaba en proceso de cometer lo que describió como la "mayor violación de financiación de campaña en la historia de Estados Unidos".

Saurav Ghosh, abogado del Campaign Legal Center, un observatorio no partidista, ha dicho que, dado que Harris ya formaba parte del equipo "Biden for President" como candidata a la vicepresidencia, su reclamación del dinero debería estar asegurada.

En cualquier caso, es poco probable que los reguladores electorales resuelvan la cuestión antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

La FEC dijo que no podía hacer comentarios sobre asuntos de control no resueltos.

La campaña de Harris ha dicho que ha recaudado 100 millones de dólares desde el domingo, cuando Biden se retiró de la campaña y la apoyó, superando en pocos días la cifra que le quedaba a Biden. Su equipo de campaña se desentendió de la denuncia de la FEC. "Los republicanos pueden estar celosos de que los demócratas estén energizados para derrotar a Donald Trump y sus aliados MAGA, pero las reclamaciones legales infundadas —como las que han hecho durante años para tratar de suprimir votos y robar elecciones— solo los distraerán mientras inscribimos voluntarios, hablamos con los votantes y ganamos estas elecciones", dijo el portavoz del equipo de campaña de Harris, Charles Kretchmer Lutvak. (Reporte de Alexandra Ulmer; eeporte adicional de Trevor Hunnicutt; edición de Mary Milliken y Christopher Cushing; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

