La campeona defensora Aryna Sabalenka vence a Jessica Pegula en semifinales del Abierto de EEUU

NUEVA YORK (AP) — La campeona defensora Aryna Sabalenka fue simplemente demasiado buena para Jessica Pegula una vez más.

Sabalenka ganó el jueves su semifinal del Abierto de Estados Unidos por 4-6, 6-3 y 6-4 en una reedición de la final del año pasado.

La bielorrusa, primera cabeza de serie Sabalenka, está a una victoria de convertirse en la primera mujer en reclamar campeonatos consecutivos en Flushing Meadows desde que Serena Williams ganó tres seguidos de 2012 a 2014.

El sábado, Sabalenka se enfrentará a la octava Amanda Anisimova o a la 23ra Naomi Osaka por el trofeo.

Este enfrentamiento fue bastante cerrado, mucho más que el triunfo en sets corridos de Sabalenka sobre Pegula hace 12 meses, que le dio a la bielorrusa de 27 años su tercer título de Grand Slam, todos en canchas duras.

Desde entonces, Sabalenka fue subcampeona ante Madison Keys en el Abierto de Australia en enero y ante Coco Gauff en Roland Garros en junio. Luego fue eliminada en las semifinales de Wimbledon por Anisimova en julio.

