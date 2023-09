NUEVA YORK (AP) ‚ÄĒ Iga Swiatek no tuvo misericordia con su querida amiga Kaja Javan al despachar el viernes a la eslovena por 6-0, 6-1 en apenas 49 minutos para acceder a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos.

La polaca de 22 a√Īos que defiende el t√≠tulo s√≥lo ha cedido nueve juegos en lo que va del torneo, y acumula 19 sets que ha ganado 6-0 este a√Īo en la gira de la WTA.

‚ÄúNo me gust√≥ el que me toc√≥ tener que ganarle a mi mejor amiga‚ÄĚ, dijo Swiatek a pie de cancha en el estadio sobre su rival que entr√≥ al cuadro principal del US Open tras superar la fase previa. ‚ÄúJugar contra ella es como jugar contra un hermana. No tengo muchas amigas, pero ella es mi mejor amiga‚ÄĚ.

La rival de turno de la n√ļmero del mundo saldr√° de la ganadora del duelo entre la letona Jelena Ostapenko (20ma cabeza de serie) y la estadounidense Bernarda Pera.

En el primer partido de la jornada en el estadio Arthur Ashe, el estadounidense Tommy Paul (14to preclasificado) se instal√≥ por primera vez en la ronda de octavos del US Open al doblegar 6-1, 6-0, 3-6, 6-3 al espa√Īol Alejandro Davidovich Fokina (21er cabeza de serie). Paul inici√≥ el a√Īo alcanzando las semifinales del Abierto de Australia.

Adem√°s, la checa Karolina Muchova (10ma preclasificado) avanz√≥ a octavos con un triunfo 7-6 (0), 6-3 sobre la estadounidense Taylor Townsend. Muchova, subcampeona de Roland Garros este a√Īo, igual√≥ su mejor resultado en Flushing Meadows.